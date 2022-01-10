1月7日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称荣盛发展）发布公告，披露2021年12月份及全年销售额、近期新增土地储备。公告显示，2021年12月，荣盛发展实现签约面积169.85万平方米，签约金额181.17亿元。2021年1月至12月，荣盛发展累计实现签约面积1204.22万平方米，同比增长2.53%；累计实现签约金额1345.58亿元，同比增长5.87%。

在拿地方面，荣盛发展2021年12月份新增了一宗地块。荣盛发展下属公司金寨荣盛康旅投资有限公司在安徽省六安市金寨县取得一幅居住用地（住宅及配套商业）。

从每月的销售情况来看，12个月中有8个月销售额超过了百亿元，计划完成率一直在提高，有效地应对了下半年房地产销售整体下滑的态势。

从区域销售情况来看，据半年报显示，荣盛发展今年上半年销售业绩排在第一位的是长三角地区，销售额占比达到了36.2%；第二位是京津冀，占比27.7%；中西部、珠三角及其他区域占比分别为18.8%、17.4%。

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