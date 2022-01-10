人民网北京1月10日电 （记者王震）近日，证监会发布《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》金融行业标准。证监会表示，标准的制定实施，将统一行业对移动互联网应用程序的安全要求，提高移动互联网应用程序的安全性，增强行业机构移动业务信息安全能力，有效防范相关安全风险。

近年来，证券期货业移动应用体系建设快速发展，环境日臻完善，工具应用日益广泛，移动应用提供了快速便捷的证券业务服务，同时也存在一些安全隐患。《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》规定了证券期货业移动互联网应用程序安全检测的总体要求及检测方法等，适用于信息安全检测服务、移动互联网应用程序的安全测试评估、自动化安全检测工具的设计与开发等。

证监会表示，下一步，将继续推进资本市场信息化建设，着力加强基础标准建设，完善技术安全监管制度，确保在技术进步的同时，实现安全管控水平稳步提升。

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