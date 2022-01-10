人民网北京1月10日电 （王仁宏）1月9日，国务院国资委以视频方式召开地方国资委负责人会议暨地方国有企业改革领导小组办公室主任会议，总结2021年国资国企工作，明确2022年重点任务。

国务院国资委党委书记、主任，国务院国有企业改革领导小组办公室主任郝鹏出席会议并讲话强调，要全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，牢记“国之大者”，坚持党对国有企业的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动高质量发展，突出抓好稳增长，决战决胜国企改革三年行动，优化国有资本布局，健全国资监管体制，更好发挥国有经济主导作用和战略支撑作用，为稳定宏观经济大盘、维护社会大局稳定作贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

会议认为，2021年，各地国资委和广大国有企业坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实地方党委、政府工作安排，围绕“六稳”“六保”，勇挑重担、锐意进取，各项工作取得了新进展和显著成效。去年地方国有企业经济效益创历史最好水平，重大项目加快推进，为我国经济稳中向好提供了有力支撑。国企改革三年行动向纵深推进，全面完成既定目标任务，国企改革重点领域和关键环节取得突破性进展，企业发展活力动力不断激发。国有经济布局结构调整明显加速，战略性重组专业化整合全面推进，产业转型升级步伐显著加快，共建“一带一路”走深走实，服务构建新发展格局的作用进一步发挥。科技创新全面发力，成果不断涌现，为地方国企发展注入了新动能。国资监管大格局加快构建，国资系统工作协同更加顺畅，专业化体系化法治化监管优势进一步彰显。一年来，各地国有企业在疫情防控、抗灾救灾、能源保供等关键时刻挺身而出、主动担当，充分发挥了“稳定器”“压舱石”的作用。

会议强调，要突出抓好稳增长，坚持问题导向、目标导向，进一步压实企业国有资产保值增值和风险防控主体责任，指导企业加大提质增效工作力度，努力保持全年经济平稳运行，为国民经济增长贡献国资国企力量。突出抓好国企改革三年行动，全力以赴拔硬钉子、啃硬骨头，突出重点、把握关键、深入攻坚，确保三年行动务期必成。突出抓好国有企业科技创新，强化企业创新主体地位，完善创新体制机制，着力打造国家战略科技力量，大力推进高水平科技自立自强。突出抓好做强做优主业实业，把发展的着力点放在实体经济上，推进传统产业转型升级，为建设现代产业体系和促进产业链供应链畅通强基础。突出抓好党的领导党的建设，以党的政治建设为统领，传承伟大建党精神，弘扬国企先进精神，推动党的建设与生产经营深度融合，扎实做好党风廉政建设和反腐败工作，为做强做优做大国有资本和国有企业提供坚强保证。

会议指出，做好今年国资国企工作，要以决战决胜国企改革三年行动为契机、为抓手，加快推进高质量发展。要坚持稳字当头、稳中求进，推动国有企业提质增效稳增长，确保企业生产经营开局稳，积极带动各类所有制企业协同发展，大力提升重要能源资源和民生需求保障能力。奋力攻坚国企改革重点难点，建立健全中国特色现代企业制度，深化三项制度改革，完善市场化经营机制，推动混改企业更好转机制增活力，抓实抓好国企改革专项工程，持续推动国企改革向纵深发展。以更大力度推动科技创新，深入推进人才强企战略，加大科技协同攻关力度，加快推进关键核心技术攻关，打造原创技术策源地，不断提升国有企业技术创新能力。立足实业做强产业，以战略性重组和专业化整合为手段，持续推动资源向主业集中、向优势企业集中，结合地方禀赋优势培育更多“专精特新”企业，加快发展战略性新兴产业，科学推进“双碳”工作，建设绿色低碳循环产业体系，不断增强产业链供应链韧性和竞争力。防范化解重大风险，从严加强经营风险管控，强化合规经营意识，坚决遏制安全环保风险，落实地方党委、政府的疫情防控工作要求，扎实做好疫情防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。巩固深化国资监管大格局，优化国资监管手段，实现地方省、市两级国资委及所监管企业全覆盖，持续强化全过程监督，进一步提升国资监管效能，推动国有经济实现质量更高、效益更好、结构更优的发展。

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