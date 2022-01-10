原标题：数字政通发布“棋骥”智联网格车

1月7日，数字政通宣布步入无人驾驶新赛道，联合中新天津生态城共同举办“棋骥一跃，智行千里”智联网格车新品发布会，正式发布新品“棋骥”智联网格车。

据介绍，“棋骥”以“无人驾驶+AIOT”技术为核心，是应用了无人驾驶技术的网格车，也是全国网格化管理新模式的一次重要的技术和应用创新。“棋骥”具备完整的L4级自动驾驶能力，能够识别各类城市交通信号和道路标志标线，智能应对各种复杂路况，可在无安全员条件下自主行驶在城市开放道路，24小时全天候为城市进行“CT扫描”，高效发现城市运行问题。

2021年下半年以来，“棋骥”已经在天津市中新天津生态城开展了广泛的道路测试和应用测试，并能够与生态城的综合指挥中心进行无缝的数据互联。在中新天津生态城智慧城市发展局的支持下，数字政通积极与市政、城管、交通、环保、应急等十多个部门沟通探索，已经着手开展市政公用、市容环卫、交通管理、环境监测及公众服务等方面的应用场景测试。目前，“棋骥”的感知系统已经能够识别和处理道路破损、道路积水、井盖丢失（破损）、路灯损坏、电力设施破损、交通标志牌损坏、红绿灯破损、暴露垃圾、乱堆物料、私搭乱建、违章停车、非机动车乱停放、人群聚集、噪音扰民、露天烧烤、疑似烟火、燃气泄漏、店外经营、占道经营、沿街晾晒、非法户外广告、违规撑伞、违法条幅等几十种城市治理问题。

会上，数字政通与主线科技签署战略合作协议。数字政通是智慧城市核心应用与运营服务提供商，主线科技是L4级自动驾驶卡车服务提供商，双方强强联合，将进一步推动无人驾驶在城市治理与运营中的应用矩阵创新。用无人驾驶前沿科技赋能城市治理，结合一网统管服务平台高效处置城市问题，提高城市治理服务水平，提升市民幸福感。（向炎涛）

(责编：董童、李源)