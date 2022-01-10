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增强供应链合作 电子烟产业布局海外

2022年01月10日10:36 | 来源：人民网
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人民网北京1月10日电 （记者栗翘楚）2021年11月26日，国务院公布《国务院关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定》，在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》中增加了“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行”的规定。

2021年12月1日，全国标准公共信息平台上显示，《电子烟》国家标准(征求意见稿)进入公开征求意见阶段，拟在发布后3-5个月正式实施。12月2日，国家烟草专卖局公布了《电子烟管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。行业分析认为，一系列监管措施的出台，意味着电子烟“谁来管”的问题逐渐走向清晰。

在国内电子烟产业快速发展的同时，不少企业正加速对海外市场的布局。

据艾媒咨询数据显示，2021年中国电子烟产业市场规模为1160.0亿元，同比增长1.7倍，其中出口外销是电子烟销售的主要市场。在政策规定趋于明朗化的背景下，电子烟将获得较大的增长空间，预计2023年中国电子烟市场规模将达到2952.7亿元。

2022年1月8日，金莱特发布公告称，其旗下全资子公司金莱特智能与铂德科技有限公司签署《“一带一路”战略合作框架协议》，双方将充分发挥资源优势，开展品牌代理经销合作以及研发生产合作。

“铂德与金莱特合作的战略重点是沿着‘一带一路’国家展开品牌出海。在新的监管政策条件下，铂德与金特莱的合作将是全方位的，既有生产供应链方面的合作空间，也有渠道合作的机会。除共同开拓‘一带一路’市场外，金莱特在小家电领域所积累的科技实力也将赋能电子烟的创新发展。”铂德（深圳）科技有限公司董事长兼总经理汪泽其表示。

业界分析认为，伴随各项政策法规落地，电子烟行业将从过去野蛮生长、鱼龙混杂的态势向更加高质量、更加规范的方向发展。与此同时，行业二次发展和成熟期充分竞争混合的市场下，各企业在渠道领域的竞争也日趋白热化。

(责编：孙红丽、高雷)

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