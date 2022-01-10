人民网北京1月10日电 （记者乔雪峰）记者从1月10日召开的2022年民航工作会议上了解到，2021年，民航运输航空实现持续安全飞行“120+16”个月、9876万小时，空防安全235个月，责任原因征候万时率同比下降29.6%。通用航空事故万架次率同比下降23.9%。

2021年，民航全行业坚持真情服务理念，深入开展“服务质量标准建设年”行动，全力推进办实事任务落实。全年航班正常率达88％，连续4年保持在80%以上。全国29家机场实现身份证一证通行，66家机场应用人脸识别技术，234家机场实现“无纸化”便捷出行。客票退款手续实现7个工作日内完成，签转效率进一步提升。

2021年，通程航班覆盖范围进一步扩大，行李全流程跟踪范围进一步拓展，40家千万级大型机场开通旅客“易安检”服务。842架客机具备客舱无线网络服务能力，较2020年增加29%。29家航空公司推出定制餐食服务。民航服务质量监督平台正式上线运行，为旅客提供咨询、投诉等“一站式”服务。

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