人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

21部门：推动形成“15分钟”养老服务圈

2022年01月10日10:38 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月10日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、中央宣传部、教育部等21个部门近日联合印发《“十四五”公共服务规划》（以下简称《规划》），提出到 2025 年，公共服务制度体系更加完善，政府保障基本、社会多元参与、全民共建共享的公共服务供给格局基本形成，民生福祉达到新水平。其中，在养老方面，《规划》支持具备综合功能的社区服务设施建设，推动形成“15分钟”养老服务圈。

图片来源：国家发展改革委官网截图

按照《规划》，享有基本公共服务是公民的基本权利，保障人人享有基本公共服务是政府的重要职责。坚持以促进机会均等为核心，推动实现全体公民都能公平可及地获得大致均等的基本公共服务。

养老服务方面，《规划》要求加强乡镇（街道）范围内具备综合功能的养老服务机构建设。加强公办养老机构建设，落实新建城区、居住(小)区按照人均不少于0.1平方米的标准配建养老服务设施，稳步提高护理型床位占比。实施特困人员供养服务设施和服务质量达标工程，提升特困人员供养服务机构托底保障能力。鼓励有条件的特困人员供养服务设施（敬老院）在满足特困人员集中供养需求的前提下，逐步为最低生活保障家庭、最低生活保障边缘家庭、重度残疾人家庭、计划生育特殊家庭和原建档立卡贫困家庭中的老年人，提供低偿或无偿的集中托养服务。

《规划》同时提出扩大普惠性非基本公共服务供给。其中要深入推进普惠养老专项行动，扩大普惠性养老服务供给。发展集中管理运营的社区养老服务网络，支持具备综合功能的社区服务设施建设，推动形成“15分钟”养老服务圈。引导专业化养老服务机构进社区、进家庭，提升家庭照护能力。大力发展政府扶得起、村里办得起、农民用得上、服务可持续的农村幸福院等互助养老设施。

鼓励民间资本对企业厂房、商业设施及其他可利用的社会资源进行整合和改造后用于养老服务。推动培训疗养资源转型发展普惠养老服务。允许养老机构依法依规设立多个服务网点，实现规模化、连锁化、品牌化运营。全面保障外资举办养老服务机构享受国民待遇。探索具备条件的公办养老机构改制为国有养老服务企业。

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
21部门：推动形成“15分钟”养老服务圈
　　人民网北京1月10日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、中央宣传部、教育部等21个部门近日联合印发《“十四五”公共服务规划》（以下简称《规划》），提出到 2025 年，公共服务制度体系更加完善，政府保障基本、社会多元参与、全民共建共享的公共服务供给格局基本形成，民生福祉达到新水平。其中，在养老方面，《规划》支持具备综合功能的社区服务设施建设，推动形成“15分钟”养老服务圈。…
增强供应链合作 电子烟产业布局海外
　　人民网北京1月10日电 （记者栗翘楚）2021年11月26日，国务院公布《国务院关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定》，在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》中增加了“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行”的规定。 2021年12月1日，全国标准公共信息平台上显示，《电子烟》国家标准(征求意见稿)进入公开征求意见阶段，拟在发布后3-5个月正式实施。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部