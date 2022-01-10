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家庭服务需求迎旺季 58到家推出“不打烊”春节保姆服务

2022年01月10日11:07 | 来源：人民网
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1月8日，针对春节期间用户服务需求，58到家推出了“保姆提前约 春节不打烊”服务，打造7天、14天、21天的短期保姆方案，致力于通过多元化的春节保姆套餐，为消费者减轻节日家务负担。

据悉，为保障保姆服务有效供给、解决临时需求，58到家面向北京、上海、深圳、广州等全国27个城市推出新春专享优惠活动。服务内容涵盖洗菜做饭、日常家务、照顾家人等热门服务需求，同时用户可根据自身需求灵活选择服务时间。

58到家相关负责人表示，公司严格落实先培训后上岗制度，通过搭建线上线下劳动者培训体系，每周对服务人员进行在线培训及直播教学，并陆续增加了劳动者专业化装备，提升其服务效率。目前提供的保姆服务既能提供备菜洗菜做饭、餐后厨房餐桌清洁、全屋6大区保洁、衣物清洗收纳等家务处理，也可以满足消费者对于接送孩子上学、居家看护老人、病人日常护理、陪伴出行的家人看护需求。

该负责人还介绍，为保证服务质量，公司根据行业属性制定了严格的劳动者准入标准，其中包含劳动者的年龄、学历、背景调查、体检报告、专业经验以及相关资质证件等13项标准，且所有服务明码标价，避免乱收费情况的发生。此外，为保证服务透明化、安全化，公司还建立了完善的信用档案，让消费者可在线上查看商家和保姆服务人员的基础信息、服务满意度、投诉情况等。

“在充分保障服务供应的同时，我们也紧密贴合用户诉求，在本次活动中贯彻执行费用随心退的售后保障制度。为购买春节保姆套餐的消费者全程提供不满意随心退、24小时维权渠道等保障，旨在为用户免除后顾之忧。为提升服务效率，我们还全面简化服务流程，坚持‘一分钟跟进，一小时反馈，一天匹配阿姨，一周退款到账’的服务标准，消费者可通过线上下单，可享受省时、省事、省力的保姆上门服务，轻松解决家务劳动，更好享受新春假期。”该负责人说。 

(责编：董童、李源)

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