1月9日， 浦发银行“谱发展新篇 启资管未来”论坛暨浦银理财有限责任公司（以下简称“浦银理财”）开业启动仪式在上海举行。

浦发银行董事长郑杨表示，作为集团的重要新成员，浦银理财将立足上海、辐射全国，优化资本配置，支持中国经济的发展转型；将依托上海资源禀赋和国际地位，打造具有国际视野和影响力的资产管理公司；将践行普惠金融，建立更为丰富多元的理财产品体系，让更多客户享受到经济发展红利。

据了解，浦银理财是浦发银行旗下全资子公司，注册资本50亿元，以“提升前台业务专业能力、稳固中台风控运营能力，集约后台支持保障能力”为原则，设置了投研、市场、中后台三个板块共16个部门。在产品创设方面，该公司在浦发银行净值型产品基础上升级打造全新产品体系，“天添”“专鑫”“多元”三大系列，全面覆盖现金管理类产品、单一资产配置产品及多资产配置产品，满足投资者多层次财富管理需求，实现产品期限、形态、风险等级、投资策略的全方位布局。

作为浦发银行集团的新成员，浦银理财将充分发挥集团协同优势，以产品创新、渠道建设、客户经营、合规风控为抓手，打造“产品类型全、客户覆盖全、理财功能全”“资产标的强、管理能力强、投资业绩强”的市场特色，更好地满足人民群众日益增长的财富管理需求，也为浦发银行集团高质量发展做出贡献。

浦银理财党委书记、总经理曹江涛表示，公司将站在全新的起点，充分发挥集团优势，始终坚持以服务国家战略为使命，合规经营、加快转型，提升核心竞争力；始终坚持主责主业，回归“受人之托、代人理财”的本源和初心，规范自身展业理念，以高质量发展为主线，深化落实金融供给侧结构性改革；坚持以践行普惠金融为目标，为各类客户提供多元化的理财服务方案，致力于成为上海全球资管中心建设的中坚力量。

(责编：董童、李源)