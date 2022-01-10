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交通运输部：将引导19.61亿元社会资金投入交通运输科技研发

2022年01月10日11:32 | 来源：人民网
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人民网北京1月10日电 （记者王连香）近日，交通运输部公布2021年度交通运输行业重点科技项目清单，共有288个项目入选，将引导19.61亿元社会资金投入交通运输科技研发。

为落实国家科技改革要求，交通运输部自2018年起组织实施交通运输行业重点科技项目清单管理，立足行业科技创新链前端，加强对行业科技研发的引导。2018年至2020年，共有689个项目列入清单，调动各渠道科研经费投入37.12亿元。经过组织实施，清单已经成为交通运输部引导行业科技研发、掌握行业科技需求、增强协同创新能力、合力落实部重点任务的重要抓手，切实发挥了企业在市场导向类科技创新中的主体作用、高校及科研机构在应用基础研究中的主力支撑作用、政府在公益性及重大科技攻关中的引导作用，得到行业普遍认可和广泛参与。

经过征集和遴选，2021年共有288个项目入选清单，专业领域得到进一步拓展，推荐渠道实现全覆盖。其中，“基于深度学习的隧道病害识别关键技术研究”等98个项目列入创新研发重点项目，“高速公路桥梁劲性复合桩基础关键技术研究”等178个项目列入创新研发面上项目，“玄武岩纤维及制品在公路工程中的应用关键技术研究”等11个项目列入科技成果推广项目，“面向‘一带一路’海上工程的风浪流多维因素智能模拟预测技术”列入国际科技合作项目。

(责编：王连香、高雷)

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