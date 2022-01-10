人民网北京1月10日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部近日公布《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），其中提出针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。

《征求意见稿》提出，到2025年，轻工业综合实力大幅提升，占工业比重基本稳定，企业创新能力、品牌影响力显著提高，产业链现代化水平明显提升，产业结构和区域布局更加优化，在全球产业分工和价值链中的位势明显提升，现代轻工产业体系基本形成。

按照《征求意见稿》，要加快关键技术突破。梳理家用电器、造纸、日用化学品等行业关键技术方面存在的薄弱环节和“卡脖子”短板，通过跨行业合作等方式，加强核心技术攻关，提升行业技术水平。研究制定和定期发布一批重点领域技术创新路线图，实施关键技术“揭榜挂帅”等举措，深入推进家用电器智能化技术、轻工特种纸基复合材料、食品危害因子发现和智能监控溯源、食品安全检测等关键技术研发与工程化、产业化，加快建立核心技术体系。面向未来重大消费需求，推动建立跨行业、跨学科交流机制，加强战略性前沿技术超前布局。

图片来源：工业和信息化部官网

在构建高质量的供给体系方面，《征求意见稿》要求增加升级创新产品。推动高质量供给，引领和创造新需求。围绕健康、育幼、养老等迫切需求，大力发展功能食品，化妆品，休闲健身产品，益智类玩具，适老化家电、家具、智慧家居产品以及老年休闲娱乐产品等老年用品。以乡村振兴战略为契机，积极开发适应农村市场的轻工产品。

图片来源：工业和信息化部官网

提高轻工业设计水平，培育一批国家级、省级工业设计研究院，壮大一批设计园区、设计小镇，支持家用电器、家具、皮革、五金制品、玩具和婴童用品等行业设计创新。在工艺美术、文教体育用品、礼仪休闲等行业大力发展文化创意产品，借助文娱作品、博物馆等推出系列产品。促进优秀民族传统手工艺保护和传承，建设一批传统工艺研究创新基地、大师工作室，推动“地方小吃”传统食品工业化。

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