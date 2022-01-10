人民网北京1月10日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，为进一步引导制造业企业深化新一代信息技术与质量管理融合，以数字化赋能企业全员全过程全方位质量管理，提升产业链供应链质量协同水平，工业和信息化部近日印发《制造业质量管理数字化实施指南（试行）》（以下简称《实施指南》），其中提出在生物医药、新材料、航空航天、船舶与海洋工程、电子制造、新能源与智能网联汽车等领域，鼓励相关行业协会和龙头企业建设产品质量大数据公共服务平台。

工业和信息化部科技司相关负责人表示，我国是世界上工业体系最为健全的国家，自2010年以来制造业增加值连续11年位居世界第一，制造业大国地位进一步巩固。在500种主要工业产品中，有40%以上产品的产量居世界第一。

“但总体看来，质量水平和品牌影响力仍滞后于规模的增长，‘大而不强、全而不优’的局面尚未得到根本改变。”该负责人指出，加快推动制造业高质量发展，打造制造业品牌竞争新优势，推动我国制造业向全球价值链中高端跃升，仍然是当前和今后一个时期我国经济发展中的重要战略任务。

该负责人表示，推动制造业企业、专业机构、各级工信主管部门等各方协同推进质量管理数字化，增强全生命周期、全价值链、全产业链质量管理能力，提高制造业产品和服务质量。具体而言，预期可达到以下几方面效果：

一是提升企业质量管理水平。引导企业更加体系化系统化推进数字技术和质量管理深度融合，强化“人机料法环测”等各环节质量管理数字化能力，推进数据驱动质量策划、质量控制和质量改进，提升产业链供应链质量协同水平，进一步提升产品和服务质量水平。

二是促进重点行业质量品牌提升。加强分类引导，结合试点示范等工作，在生物医药、新材料、航空航天、船舶与海洋工程、电子制造、新能源与智能网联汽车等重点行业，树立一批可复制、可推广的质量管理数字化典型场景、标杆企业，带动行业质量整体提升。

三是提升基础支撑服务能力。“以用促建”，以企业质量管理数字化对标准规范、方法工具、系统性解决方案等的需求为牵引，促进专业机构、行业组织、解决方案提供商等创新服务供给，提升基础支撑能力。

《实施指南》提到，要创新质量管理数字化公共服务。鼓励装备制造商、软件服务商、企业、科研院所等围绕质量管理数字化发展需求，联合研制推广关键亟需的方法和工具，分行业、分场景开展联合攻关和测试验证，形成集架构设计、方案咨询、关键装备、核心软件、数据集成、流程优化、运营评估于一体的系统性解决方案并进行推广。

同时，在生物医药、新材料、航空航天、船舶与海洋工程、电子制造、新能源与智能网联汽车等领域，鼓励相关行业协会和龙头企业建设产品质量大数据公共服务平台，提供质量信息在线查询、质量风险分析、质量成本分析和质量追溯等服务。鼓励专业机构基于平台提供质量管理数字化水平测评、诊断等服务，不断构建和完善诊断对标模型，加强对中小企业质量管理数字化的诊断、培训和辅导，提升质量管理整体绩效。

(责编：申佳平、高雷)