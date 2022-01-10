工信部：鼓励新能源与智能网联汽车等领域建设产品质量大数据公共服务平台
人民网北京1月10日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，为进一步引导制造业企业深化新一代信息技术与质量管理融合，以数字化赋能企业全员全过程全方位质量管理，提升产业链供应链质量协同水平，工业和信息化部近日印发《制造业质量管理数字化实施指南（试行）》（以下简称《实施指南》），其中提出在生物医药、新材料、航空航天、船舶与海洋工程、电子制造、新能源与智能网联汽车等领域，鼓励相关行业协会和龙头企业建设产品质量大数据公共服务平台。
工业和信息化部科技司相关负责人表示，我国是世界上工业体系最为健全的国家，自2010年以来制造业增加值连续11年位居世界第一，制造业大国地位进一步巩固。在500种主要工业产品中，有40%以上产品的产量居世界第一。
“但总体看来，质量水平和品牌影响力仍滞后于规模的增长，‘大而不强、全而不优’的局面尚未得到根本改变。”该负责人指出，加快推动制造业高质量发展，打造制造业品牌竞争新优势，推动我国制造业向全球价值链中高端跃升，仍然是当前和今后一个时期我国经济发展中的重要战略任务。
该负责人表示，推动制造业企业、专业机构、各级工信主管部门等各方协同推进质量管理数字化，增强全生命周期、全价值链、全产业链质量管理能力，提高制造业产品和服务质量。具体而言，预期可达到以下几方面效果：
一是提升企业质量管理水平。引导企业更加体系化系统化推进数字技术和质量管理深度融合，强化“人机料法环测”等各环节质量管理数字化能力，推进数据驱动质量策划、质量控制和质量改进，提升产业链供应链质量协同水平，进一步提升产品和服务质量水平。
二是促进重点行业质量品牌提升。加强分类引导，结合试点示范等工作，在生物医药、新材料、航空航天、船舶与海洋工程、电子制造、新能源与智能网联汽车等重点行业，树立一批可复制、可推广的质量管理数字化典型场景、标杆企业，带动行业质量整体提升。
三是提升基础支撑服务能力。“以用促建”，以企业质量管理数字化对标准规范、方法工具、系统性解决方案等的需求为牵引，促进专业机构、行业组织、解决方案提供商等创新服务供给，提升基础支撑能力。
《实施指南》提到，要创新质量管理数字化公共服务。鼓励装备制造商、软件服务商、企业、科研院所等围绕质量管理数字化发展需求，联合研制推广关键亟需的方法和工具，分行业、分场景开展联合攻关和测试验证，形成集架构设计、方案咨询、关键装备、核心软件、数据集成、流程优化、运营评估于一体的系统性解决方案并进行推广。
同时，在生物医药、新材料、航空航天、船舶与海洋工程、电子制造、新能源与智能网联汽车等领域，鼓励相关行业协会和龙头企业建设产品质量大数据公共服务平台，提供质量信息在线查询、质量风险分析、质量成本分析和质量追溯等服务。鼓励专业机构基于平台提供质量管理数字化水平测评、诊断等服务，不断构建和完善诊断对标模型，加强对中小企业质量管理数字化的诊断、培训和辅导，提升质量管理整体绩效。
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