人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

工信部：鼓励新能源与智能网联汽车等领域建设产品质量大数据公共服务平台

2022年01月10日12:57 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月10日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，为进一步引导制造业企业深化新一代信息技术与质量管理融合，以数字化赋能企业全员全过程全方位质量管理，提升产业链供应链质量协同水平，工业和信息化部近日印发《制造业质量管理数字化实施指南（试行）》（以下简称《实施指南》），其中提出在生物医药、新材料、航空航天、船舶与海洋工程、电子制造、新能源与智能网联汽车等领域，鼓励相关行业协会和龙头企业建设产品质量大数据公共服务平台。

工业和信息化部科技司相关负责人表示，我国是世界上工业体系最为健全的国家，自2010年以来制造业增加值连续11年位居世界第一，制造业大国地位进一步巩固。在500种主要工业产品中，有40%以上产品的产量居世界第一。

“但总体看来，质量水平和品牌影响力仍滞后于规模的增长，‘大而不强、全而不优’的局面尚未得到根本改变。”该负责人指出，加快推动制造业高质量发展，打造制造业品牌竞争新优势，推动我国制造业向全球价值链中高端跃升，仍然是当前和今后一个时期我国经济发展中的重要战略任务。

该负责人表示，推动制造业企业、专业机构、各级工信主管部门等各方协同推进质量管理数字化，增强全生命周期、全价值链、全产业链质量管理能力，提高制造业产品和服务质量。具体而言，预期可达到以下几方面效果：

一是提升企业质量管理水平。引导企业更加体系化系统化推进数字技术和质量管理深度融合，强化“人机料法环测”等各环节质量管理数字化能力，推进数据驱动质量策划、质量控制和质量改进，提升产业链供应链质量协同水平，进一步提升产品和服务质量水平。

二是促进重点行业质量品牌提升。加强分类引导，结合试点示范等工作，在生物医药、新材料、航空航天、船舶与海洋工程、电子制造、新能源与智能网联汽车等重点行业，树立一批可复制、可推广的质量管理数字化典型场景、标杆企业，带动行业质量整体提升。

三是提升基础支撑服务能力。“以用促建”，以企业质量管理数字化对标准规范、方法工具、系统性解决方案等的需求为牵引，促进专业机构、行业组织、解决方案提供商等创新服务供给，提升基础支撑能力。

《实施指南》提到，要创新质量管理数字化公共服务。鼓励装备制造商、软件服务商、企业、科研院所等围绕质量管理数字化发展需求，联合研制推广关键亟需的方法和工具，分行业、分场景开展联合攻关和测试验证，形成集架构设计、方案咨询、关键装备、核心软件、数据集成、流程优化、运营评估于一体的系统性解决方案并进行推广。

同时，在生物医药、新材料、航空航天、船舶与海洋工程、电子制造、新能源与智能网联汽车等领域，鼓励相关行业协会和龙头企业建设产品质量大数据公共服务平台，提供质量信息在线查询、质量风险分析、质量成本分析和质量追溯等服务。鼓励专业机构基于平台提供质量管理数字化水平测评、诊断等服务，不断构建和完善诊断对标模型，加强对中小企业质量管理数字化的诊断、培训和辅导，提升质量管理整体绩效。

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：鼓励新能源与智能网联汽车等领域建设产品质量大数据公共服务平台
　　人民网北京1月10日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，为进一步引导制造业企业深化新一代信息技术与质量管理融合，以数字化赋能企业全员全过程全方位质量管理，提升产业链供应链质量协同水平，工业和信息化部近日印发《制造业质量管理数字化实施指南（试行）》（以下简称《实施指南》），其中提出在生物医药、新材料、航空航天、船舶与海洋工程、电子制造、新能源与智能网联汽车等领域，鼓励相关行业协会和龙头企业建设产品质量大数据公共服务平台。 工业和信息化部科技司相关负责人表示，我国是世界上工业体系最为健全的国家，自2010年以来制造业增加值连续11年位居世界第一，制造业大国地位进一步巩固。…
工信部：针对年轻及国外消费群体发展低度化白酒产品
　　人民网北京1月10日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部近日公布《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），其中提出针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。 《征求意见稿》提出，到2025年，轻工业综合实力大幅提升，占工业比重基本稳定，企业创新能力、品牌影响力显著提高，产业链现代化水平明显提升，产业结构和区域布局更加优化，在全球产业分工和价值链中的位势明显提升，现代轻工产业体系基本形成。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部