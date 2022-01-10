据交通银行（以下简称交行）消息，日前，交通银行在长三角区域试点抵押登记“跨省通办”。这是该行便民惠企，助力长三角区域持续优化营商环境的最新举措。

交行相关负责人介绍，交通银行通过发挥总部在沪、辐射长三角的优势，联合长三角地区规划资源局，于上海、宁波、苏州等地实现长三角区域抵押登记“跨省通办”，以“全程网办”实现“让数据多跑路”“让用户少跑腿”。在长三角一体化背景下，长三角各地区经济往来更加密切，企业常以区域内异地不动产作为抵押物申请办理银行贷款。以上海不动产抵押为例，过去，如客户在异地申请抵押登记，需抵押人来沪现场办理，耗时耗力。交通银行此次实现长三角区域抵押登记“跨省通办”，极大方便了企业办理相关业务。

这项举措通过信息互通，免去了抵押登记时所在地和上海间来回奔波，大幅度节约办理时间和办事成本。同时，线上办理做到了产权实时查询以及电子材料加密处理，消除了金融机构对抵押物查封等限制状况的顾虑，保障了融资安全，维护了客户权益。

该负责人表示，交行将聚焦服务长三角地区的经济高质量发展、市民高品质生活和城市高效能治理，持续对接长三角区域政务服务“一网通办”“跨省通办”，在医疗、政务、出行等领域打造更多具有社会影响力、创新引领性的示范场景应用。

(责编：曹淼、李源)