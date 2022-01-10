据国家开发银行（以下简称开发银行）消息，2021年，该行发放700亿元科技创新和基础研究专项贷款，重点支持国家重大科技创新任务、关键核心技术攻关、前沿性基础研究、应用研究和科技成果转化，为推动科技、产业、金融良性循环作出积极贡献。该专项贷款于2021年3月设立，“十四五”期间总体规模为3000亿元。

开发银行相关负责人介绍，该行科技创新和基础研究专项贷款旨在以开发性金融助力科技自立自强，聚焦服务强化国家战略科技力量，积极对接国家基础研究十年行动方案、战略性科学计划、国家重大科技项目等，支持集成电路、新能源、生物育种、深地深海等领域一批前瞻性、战略性国家重大科技项目。在此过程中，该行着力优化金融服务，对符合要求的科技型企业给予差异化优惠政策支持，并不断完善融资模式和金融服务手段，以市场化方式破解基础研究融资瓶颈，为企业“定制”融资方案，提供长期稳定的研发资金来源，有效解决基础研究阶段周期长、抵押物少、资金需求大等问题。

为打通科技成果转化的“最后一公里”，推动科技成果落地，开发银行以市场应用价值为导向，将融资、融智相结合，紧密串联企业、高校、科研院所、实验室、技术创新平台等创新主体，整合各类创新要素，采用企业借款、科研院所受托研发、企业采购科研成果及产业化应用等方式，实现融资的商业可持续，聚力支持基础研究成果转化，有力推动了科技成果从“实验室”走向“生产线”。

该负责人表示，下一步，开发银行将聚焦主责主业，积极发挥中长期投融资优势，进一步丰富金融支持科技创新体系，不断提高综合金融服务能力，持续加大对科技创新和基础研究的支持力度，助力加快推进科技强国建设。

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