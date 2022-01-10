12月22日，由人民网主办、人民在线承办的“做强公共品牌，助力乡村振兴”中国茶 2021产业高峰论坛在人民日报新媒体大厦举行。中国工程院院士、中国农业科学院茶叶研究所研究员、博士生导师陈宗懋通过视频连线形式就“如何让更多人爱上中国茶”展开分享。

中国工程院院士、中国农业科学院茶叶研究所研究员、博士生导师陈宗懋

“茶叶兴带动产业兴，产业兴带动农村兴。”陈宗懋在发言中指出，中国茶叶分为红茶、绿茶、青茶、黄茶、黑茶、白茶六大茶类，每一茶类中还包含各种不同的茶叶品种。因此，做好中国茶公共品牌，就是使茶叶的公共品牌聚集能够成为一种具有优势的地域性茶产品，发展成一个产业集群的过程。

陈宗懋特别提到，要发挥茶科技作用，把茶叶的科技问题用通俗的办法向农村宣传推广，助力乡村振兴。在他看来，茶叶的质量安全非常重要，茶叶品质好，茶的味道也会好，但茶叶品质和质量安全不完全是一回事，所以要充分加强对茶产业质量安全的研究。“针对茶园里面的有害生物，不能光用农药的办法来解决。虽然农药有效果，但是依然会产生农药残留、污染物残留。所以要采用绿色、物理的办法进行防治，尽量不用或者少用化学农药，这样使茶叶质量安全明显提高。”陈宗懋说。

陈宗懋指出，要积极宣传茶叶的健康属性，茶叶消费要朝着健康正确的方向发展，更透明、更安全、更容易选择，这样才能获得更多消费者青睐，才会让更多人爱上中国茶。

(责编：曹淼、李源)