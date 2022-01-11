人民网北京1月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2021年11月、12月人民银行相继发行了第24届冬季奥林匹克运动会普通纪念币（以下简称“冬奥币”）、第24届冬季奥林匹克运动会纪念钞（以下简称“冬奥钞”），现将冬奥币、冬奥钞发行剩余部分再次开展预约兑换。冬奥币、冬奥钞预约期为2022年2月11日至2月13日，每人预约兑换限额分别为20套。

据介绍，冬奥币、冬奥钞预约兑换工作由工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、华夏银行、浦发银行共同承担，各地区具体安排参见上述银行业金融机构网站。2022年2月10日前，人民银行分支机构向社会公告当地冬奥币、冬奥钞预约数量等信息。承办银行将在其官方网站公布各地预约开始时间、办理预约兑换的网点、每个网点的可预约币种及数量等信息。

人民银行提醒，公众在承办银行网点办理冬奥币、冬奥钞现场预约、兑换、撤销违约记录及保留兑换资格业务的，须持本人有效第二代居民身份证原件；代他人办理现场预约、兑换、撤销违约记录及保留兑换资格业务的，须提供代办人和被代办人有效第二代居民身份证原件，且被代办人数不超过5人。由于第二代居民身份证原件遗失、未成年人未办理第二代居民身份证等原因，无法出具第二代居民身份证原件的，可以使用户口簿、临时居民身份证原件办理。

此外，冬奥币、冬奥钞核实期均为2022年2月16日至17日，兑换期为2022年2月18日至2月24日。人民银行、承办银行将在其官方网站公布全国各地区预约及兑换情况。

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