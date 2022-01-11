原标题：2022中国企业信用发展论坛暨第十三届诚信公益盛典举行

1月8日，“2022中国企业信用发展论坛暨第十三届诚信公益盛典”在京召开。本次论坛以“重塑诚信新生态 构建发展新格局”为主题，由中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会主办，广西柳州钢铁集团有限公司协办，国信联合（北京）认证中心承办。

中国企业改革与发展研究会常务副会长许金华在致辞中说，2021年我国信用法治建设稳步推进，取得了积极成果；相关信用制度、法规的完善落实，进一步提升了社会信用体系建设法治化、规范化水平，信用主体合法权益得到了更加有力地保护，为我国企业发展营造了更为有利的营商环境。

中国合作贸易企业协会会长、中国供销集团有限公司专职党委副书记郝彦领说，2022年是实施“十四五”规划的关键之年，我国企业要重点做好三个方面工作。一是坚持创新驱动发展，为助力高质量发展打造新优势；二是推进企业高质量发展，为构建新发展格局做出新贡献；三是持续释放政策效应，为激发市场主体活力注入新动能。

国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理司一级巡视员乔东说，随着社会信用体系建设的深入推进，建立健全与高质量发展要求相适应的信用监管机制，在推动监管能力现代化进程中将日益发挥更加重要的作用。2021年，国家市场监督管理总局印发了《关于市场监督管理严重违法失信名单管理办法》和《市场监督管理信用修复管理办法》，贯彻惩戒与教育相结合的理念，建立健全有利于自我纠错、主动自新的信用修复机制，激励违法失信当事人重塑信用，激发市场主体活力。

著名经济学家、中国人民大学副校长刘元春围绕《四大转型中的新机遇与新挑战》作主题演讲。刘元春表示，要认识到现在正在产生静悄悄地转型革命，疫情促进我们所面临的四大转型全面加速，同时全面叠加。这些转型将产生很多新机遇，但是同时也会带来一些新的问题，甚至新的一些风险。因此必须要对于这些转型，对于整个经济运行体系，社会利益结构的重构，有一个深刻的认识。第一个转型是从传统要素驱动全面向创新驱动的大转型，第二个转型是从简单的开放性发展战略向双循环新发展格局战略的大转型，第三个转型是从高污染高排放向低污染低排放的绿色大转型，第四个转型是房地产—地方财税体系大转型。在这四大转型后，中国经济要步入到以试错式经济为主体的高质量发展阶段，建立在传统工业化的治理体系难以适应后工业化时代和数字化时代的发展模式。因此治理的现代化和治理的大转型，也势在必行。

论坛上发布了《中国企业信用发展报告2021》，国家发展和改革委员会对外经济研究所所长刘泉红、中国合作贸易企业协会副会长兼秘书长高景远共同为《中国企业信用发展报告2021》揭幕。这是中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会自2011年以来连续第11次向社会发布。

中国企业改革与发展研究会常务副会长许金华在论坛上发布了2021年度中国企业信用500强、中国上市公司信用500强、中国制造业企业信用100强、中国服务业企业信用100强、中国民营企业信用100强，并为部分信用500强企业代表颁发了荣誉证书。（建林）

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