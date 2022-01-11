据交通银行（以下简称交行）消息，截至2021年末，交行上海市分行已与1300余家“专精特新”企业建立合作关系，提供授信支持近70亿元。同时，在张江、漕河泾、紫竹等重点区域配置资源，实现重点区域科技型企业的服务全覆盖，为500多家“3+6” 新型产业领域（集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，加电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业）的科创企业提供了精准化、综合性的金融服务，为战略新兴产业领域提供了近800亿的授信额度支持。

2021年9月，《上海市建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划》发布，为进一步加快上海科创中心建设确定了路线图。交行上海市分行行长徐斌表示，该行将以金融创新支持上海战略性新兴产业，把金融活水精准滴灌到人工智能、生物医药、集成电路等科创企业，持续升级科创金融服务。

据了解，目前交行上海市分行在服务科技型企业方面已形成系统化的金融服务方案，具有审批速度快、利率低、不要求强担保以及提供综合化全生命周期服务等优势。该行于2020年5月成立“科技金融专班”，由专门的审查员对企业的情况进行评估，保证审批时效性。同时，开辟授信审批绿色通道，确保科技型企业的融资需求尽快得到满足。此外，交行上海市分行通过与其他金融业态联动，为科创企业提供“商行+投行”协同服务。交行上海市分行相关负责人介绍：“目前，我们已建立备投企业库，纳入备投标的近百家，向集团子公司持续推送。”

该负责人表示，未来，交行上海市分行将持续加大对科创企业，尤其是“3+6”新型产业领域、“专精特新”企业的支持力度，不断完善“商行+投行+投资”模式，助力科创企业发展。

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