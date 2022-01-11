原标题：西瓜视频联合抖音、今日头条发布《中视频2021发展趋势报告》

1月10日，西瓜视频联合抖音、今日头条发布《中视频2021发展趋势报告》(以下简称报告)。报告显示，2021年，上述三个平台的月活中视频创作者数量同比增加80%。

报告也公布了上线半年的“中视频伙伴计划”成绩单。2021年6月上线至今，50万创作者加入后人均收入涨3.5倍，超过13000位作者月入过万。

月活创作者数量一年增长80%

中视频，意即播放时长≥1分钟的内容。报告显示，2021年在西瓜视频、抖音和今日头条上，月活中视频创作者数量同比增加80%。

数量增长迅猛的创作者带来了丰富多元的内容。报告指出，2021年5月至10月，中视频内容数量比2020年12月至2021年4月时期增加了98%。中视频市场现已细分出50多个内容赛道，包括泛生活类的vlog、泛兴趣类的时尚、泛知识类的健康科普等。

此外，中视频的主流消费群体呈现出年轻化、知识化特点。报告显示，30岁以下用户比例较互联网大盘高出7%。大学生和白领是消费中视频最多的群体。

50万创作者人均收入涨3.5倍

2021年6月，西瓜视频联合抖音、今日头条发起“中视频伙伴计划”。该计划给予创作者流量分成和资源扶持，助力优质中视频的产生。

报告披露，半年来，共50万中视频创作者加入该计划，人均分成收入涨3.5倍。其中，超过13000人平均月入过万，超过4000人预计年入50万。

在计划的激励下，越来越多优质的内容、创作者被发现。“罗夕夕博士”是浙大二院主治医生，研究阿尔茨海默症8年。他的科普作品《记忆下降，这几大类食物要少吃》，仅在西瓜视频的播放量就突破100万。

据介绍，“中视频伙伴计划”资源将继续向高质量内容倾斜。在2022年，制作精良、具有实用性、趣味性以及教育意义的中视频，获得的分成收入将翻倍。

除流量分成外，“中视频伙伴计划”也在帮助创作者实现变现多元化。报告显示，6成加入计划的创作者，拥有2种以上变现方式。半年来，近3万创作者接到商单。

中视频创作成为返乡青年新选择

报告指出，中视频创作正成为返乡年轻人的一种新选择。居住在三线及以下城市的中视频创作者，数量占比达到45%。

手工领域创作者“手工耿”，结束“北漂”生活后回到家乡河北保定。他靠一系列“无用发明”，走红网络。作品包括可以一边弹琴一边烧烤的“钢琴烤串车”、不跑完规定时长铁笼绝不打开的“破釜沉舟跑步机”。目前，他的全网粉丝量已突破1000万。

美食领域创作者“滇西小哥”，原本是在成都工作的白领。为照顾生病的父亲，她辞职回到家乡云南保山。她通过中视频传播了云南的美食文化和风土人情。2020年，滇西小哥获聘为“保山市文化和旅游宣传大使”。

稳定的收入是返乡青年们得以安心创作的原因之一。报告披露，三线及以下城市的优质创作者平均收入为8194元。

“中视频伙伴计划”相关负责人表示，中视频的承载体量给予了创作者更宽广的发挥空间。未来将推出更多便捷创作工具和扶持计划，助力更多优质中视频的产生。

(责编：董童、李源)