2020年迪拜世博会中国国家馆。中国贸促会供图

人民网北京1月11日电 （记者孙阳）记者从中国贸促会获悉，当地时间1月10日上午10时,中国和阿联酋两国国旗在世博园区穹顶广场冉冉升起，2020年迪拜世博会中国国家馆日活动拉开帷幕。

中国驻阿联酋大使倪坚，阿联酋国际合作事务国务部长、迪拜世博局主席莉姆·哈希米，阿联酋外交与国际合作部国际发展事务部长助理苏尔坦·沙姆希出席了中国国家馆日官方仪式。

沙姆希在致辞中高度评价中国馆的展览展示。他表示，近年来,“一带一路”倡议使中阿两国政治、经济、文化、科技交流日益密切，双方在本届世博会深入交流合作，中阿两国关系将开启新的篇章。

随后，来自中国的艺术家为世博会观众呈献了中国国家馆日文艺演出，通过京剧与民乐《欢庆吉祥》、小提琴独奏《丰收渔歌》、男高音独唱《我和我的祖国》等节目，表达中外人民对未来美好生活的憧憬。

当天晚上，中国馆还举办了中国国家馆日文艺晚会和旗袍晚会，吸引了大量观众驻足观看。

截至1月10日，中国馆已累计接待各国嘉宾和游客超过80多万人。观众们对中国馆展览展示表示赞赏，《千里江山图》、北斗系统、中国高铁、上汽新概念车、主题影片《启航》、熊猫机器人、灯光秀等展项深受观众喜爱。特别是灯光秀和无人机表演，每晚吸引数百上千名游客围观，每次表演结束，游客都会自发热烈鼓掌和大声喝彩。

阿联酋国务部长、阿布扎比国际金融中心主席沙耶赫表示，自世博会开幕以来，他去过很多展馆，对中国馆的印象最为深刻，中国馆很好地展现了中国的文化和科技进步，希望有更多的观众来参观，了解中国的进步与成长、发展和繁荣。

津巴布韦副总统奇温加表示，中国馆的展项嵌入了中国现代发展的各个方面的中国文化和中国符号，代表着中国在各个领域的发展方向。

中国国家馆日文艺演出吸引了广泛关注。中国贸促会供图

据了解，为克服新冠肺炎疫情给中国馆文艺演出带来的影响，中国馆通过采购当地华人华侨艺术表演团体定期驻馆表演、组织部分省区市活动现场表演等方式，增进与游客的互动交流。先后举办了中国式浪漫——中国文化展示活动，每周末在中国馆前广场表演太极、刀剑、古筝、舞龙舞狮等中国传统武术和文艺表演。

中国馆“无人机+灯光秀”表演已成为世博园区夜晚最靓丽的风景线之一，诸多外国游客都慕名而来。为此，运营团队阶段性调整表演内容，更好展示中华文化，以吸引更多游客。

在省区市活动现场，中国馆组织当地的华人华侨艺术团体表演各具地方特色的文艺展示，云南的葫芦丝演奏、广西的民族服装秀、江苏的中华传统厨艺展示、江西的中国古典诗词朗诵等表演，都吸引了大量的游客体验和互动。

中国馆还以世博会平台推动经贸务实合作。截止到1月10日，中国馆共协助省区市、合作企业和合作单位举办活动28场，其中省区市活动19场、企业活动7场、合作单位活动2场，推动了北京、江苏、四川、广西、安徽等省市区对包括阿联酋在内的世界各国的经贸合作，上海电气、优必选科技、江苏海投、箭牌家居、古井贡酒等一大批中国企业在相关活动亮相。

优必选科技首席品牌官谭旻表示，自迪拜世博会开幕以来，熊猫机器人优悠和大型仿人服务机器人Walker X 已经在中国馆工作3个多月，累计接待讲解近600场次，创造了大型仿人服务机器人真正商业化落地应用的新纪录，也向世界传递了中国AI能力。

迪拜世博会是新冠肺炎疫情发生以来的第一次世博会，也是首次在中东地区举办的世博会。此次世博会中国馆名称为“华夏之光”，主题是“构建人类命运共同体——创新和机遇”，是中国与世界分享发展理念和发展成就、推进中阿全面战略伙伴关系深入发展、加强同世界各国交流合作、推动构建人类命运共同体的重要平台。

(责编：孙红丽、高雷)