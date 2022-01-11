人民网北京1月11日电 （记者许维娜）记者从国家发展改革委获悉，国家发展改革委环资司召开专题会议研究碳达峰碳中和工作。

会议指出，推进碳达峰碳中和是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，是我国对国际社会的庄严承诺，也是推动高质量发展的内在要求。

记者了解到，2021年，碳达峰碳中和顶层设计文件出台实施，各领域各行业实施方案加快制定，“1+N”政策体系逐步完善，应对气候变化国际合作成果丰硕，全社会推进绿色低碳循环发展的共识和行动显著增强，碳达峰碳中和工作取得良好开局。

会议要求，2022年，要把碳达峰碳中和摆在环资工作的突出位置，认真做好领导小组办公室日常工作，重点抓好以下几方面工作：

一是加快完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系。推动有关部门制定出台分领域分行业实施方案和保障措施，加强统筹衔接，持续跟踪和评估政策实施效果。

二是审核衔接各地区碳达峰实施方案。加强调研督导，帮助地方解决实际工作中遇到的困难，及时总结好经验好做法，推进各项工作落实落细。

三是推动重点工作取得突破。坚持先立后破，持续推进产业结构调整和能源结构优化，大力推进城乡建设、交通运输等领域绿色低碳发展，推动新兴技术与绿色低碳产业深度融合，在发展中促进绿色转型，在转型中实现更大发展。

四是高水平推进节能降碳工作。完善能耗双控政策，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，优化考核频次，实施国家重大项目能耗单列，加强节能能力建设，加大节能减碳项目建设支持力度。

五是夯实碳达峰碳中和工作基础。推动建立统一规范的碳排放统计核算体系，完善碳达峰碳中和相关标准，开展领导干部教育培训，加强碳达峰碳中和专业人才培养。

六是统筹开展应对气候变化国际合作。主动参与国际气候磋商对话，维护《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》主渠道地位，坚持共同但有区别的责任原则、公平原则和各自能力原则，切实维护我国发展权益。

会议强调，碳达峰碳中和是一场经济社会系统性变革，是一项复杂工程和长期任务，不可能一蹴而就、毕其功于一役。要正确认识和把握碳达峰碳中和，深入研究这一重大理论和实践问题，深刻理解其内涵要义，准确领会和把握党中央、国务院决策部署，认真落实碳达峰碳中和工作领导小组部署要求，处理好发展和减排、降碳和安全、破和立、整体和局部、短期和中长期、政府和市场等多方面多维度关系，统筹有序推进碳达峰碳中和工作，既不能搞“碳冲锋”，又不能搞运动式“减碳”。

(责编：孙红丽、高雷)