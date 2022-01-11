人民网北京1月11日电 （记者许维娜）近年来，我国数字经济对经济社会的创新引领作用不断增强，数据要素价值不断释放，数字化转型进程持续加快。

记者了解到，“十四五”时期，国家发展改革委将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快发展数字经济，建设数字中国，培育经济发展新动能。

2021年，国家发展改革委在推进数字化转型方面做了哪些工作？

日前，国家发展改革委创新和高技术发展司有关负责人表示，2021年，围绕落实党中央、国务院决策部署，国家发展改革委牵头推进数字经济健康发展，取得显著成效。主要有以下几个方面：

一是完善数字经济顶层设计。牵头起草《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称《规划》），作为数字经济领域首部国家级规划，对发挥数据要素价值、大力推进产业数字化转型等进行了统筹部署。

二是加快信息基础设施建设。大力推进新一代信息基础设施，建成全球最大的光纤网络，移动宽带用户普及率达到108%，建成开通5G基站139.6万个，占全球5G基站总数超70%，5G终端用户达4.97亿。

三是实体经济新动能稳步提升。深入推进制造业、服务业、农业等产业数字化转型，加快建设国家数字经济创新发展试验区，推动企业“上云用数赋智”。规模以上工业企业关键工序数控化率、经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达54.6%、69.8%、74.2%，具备行业、区域影响力的工业互联网平台超过100家，工业设备连接数超过7600万台。

同时，针对深化产业数字化转型方面，今后还有哪些举措?

上述负责人表示，下一步，国家发展改革委将大力推动《规划》落地落实，印发《规划》分工方案，推动建立数字经济统筹协调机制，深化产业数字化转型，重点做好五方面工作：

一是加快出台数据要素基础性制度文件。加快建立数据要素基础制度，更好发挥数据要素价值。对于数据要素基础性制度文件中涉及的数据权属、流通、分配、治理等内容，进一步细化政策措施，研究出台相关配套文件。

二是加快新型基础设施建设。适度超前部署一批新型基础设施项目。加强统筹协调、优化政策环境、加大支持力度，加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系，推进数据中心、５Ｇ绿色高质量发展。

三是深化数字经济创新发展试验区建设。系统总结数字经济创新发展试验区建设情况，全面总结梳理试验区建设进展和取得成效。联合有关部门加强政策试点，切实解决一些阻碍数字化转型发展的“顽疾”。

四是组织数字化转型试点。以赋能产业数字化转型升级为目标，支持建设数字化转型促进中心、数字化产业链、行业数字大脑、数字孪生工厂等，提升制造业数字化水平，提高全要素生产率，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

五是深化数字化转型伙伴行动。征集“数字化转型典型场景”，挖掘深入痛点、确有实效的场景案例。形成重点行业数字化转型路线图，明确转型概念、原则、标准、重点、阶段等，引导企业聚焦本质问题，切实提升转型实效。

(责编：孙红丽、高雷)