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无障碍智能通信合作伙伴启动大会举行

2022年01月11日13:16 | 来源：人民网-人民日报海外版
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原标题：无障碍智能通信合作伙伴启动大会举行

　　由中国残联指导，中国残疾人事业新闻宣传促进会、科大讯飞股份有限公司、无障碍环境研究专业委员会、无障爱志愿服务委员会联合主办的“无障碍智能通信合作伙伴启动大会”8日在京举行。

　　大会围绕“科技向善 为爱（AI）发声”主题，紧扣无障碍、智能化、数字化、一体化的智能通信发展主线展开深入交流探讨，旨在通过5G通信技术、AI智能科技及无障碍公益的融合互联，科技助残，共谋信息无障碍生态建设的持续发展之路，共创数字时代的向善实践。科大讯飞发布了无障碍智能通信产品“爱听助理”，支持智能应答、声音复原、智能推荐回复、面对面聊天等功能，同时也发布了无障碍智能通信平台及相关硬件解决方案。大会现场启动了“无障碍智能通信合作伙伴计划”。（记者 陈劲松）

(责编：董童、李源)

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