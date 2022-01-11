2022年1月11日，水滴筹发布“2021善行日志”年度数据报告，向一年来曾在平台上献出爱心的广大网友致敬，感谢他们以“小善成就大爱”。数据报告显示，80、90后群体已成为水滴筹平台上爱心捐赠的主力军。

80、90后群体占水滴筹平台上爱心捐款人数的56%，这代人不仅成为了自己家庭的顶梁柱，也更愿意为有需要的人提供力所能及的帮助。在他们看来，通过网络捐款是一种最为直接的助人方式。

有趣的是，水滴筹爱心网友平均每次捐赠金额为37元，约等于一顿外卖钱或两杯奶茶的价钱，更多人愿意将这笔钱用于救助身边需要帮助的大病患者，缓解他们在漫漫就医路上面临的经济困难。由此可见，互联网筹款平台大大降低了助人的门槛，使得更多人愿意以较低的成本为他人提供切实帮助。

根据水滴筹数据统计，2021年广东省连续第五年稳居平台捐款爱心值排行榜首位，广东省庞大的爱心势力不容小觑，紧随其后的是湖南省和四川省。该榜单2020年爱心省份前三甲分别广东省、四川省和山东省，2019年为广东省、浙江省和江苏省。

水滴筹年度数据报告还盘点了过去一年中平台上发生的暖心故事。其中，2021年7月份，在杭州发生的电瓶车爆炸事件中，10万次爱心捐赠迅速为受伤的父女二人筹集了400万元医疗款，帮助他们尽快接受治疗。尽管受伤的7岁女孩已于12月不幸离世，但全网对于这个家庭的关心仍在继续，希望女孩的父亲能够尽快康复。

一个普通家庭突患重病陷入困境，充分自救后通过水滴筹向社会求助，获得身边好友及社会关注并筹集到紧缺医疗费用，及时得到救治，这已经成为一种高效的网络救助方式。此前，在WPP集团旗下全球知名市场研究机构凯度（Kantar Group）的一项调研中，大病筹款的用户认知度高达64%，水滴筹品牌独占近七成用户心智；筹款用户对于筹款平台的满意度达89%，捐款用户对于筹款平台的满意度达86%。

大病筹款平台兴起的六七年间，以水滴筹为代表的筹款平台始终坚持为用户提供最贴心的服务，以优质的平台服务，为困难大病患者提供高效的筹款方式，帮助他们筹到钱、治好病、回馈社会。与此同时，水滴筹也在不断加强审核力度，全力捍卫爱心网友的权益，争取让每一笔钱都能够真正救助到困难患者。

北京师范大学中国公益研究院院长王振耀曾多次公开指出，水滴筹是中国大病救助事业快速发展中不可或缺的社会力量，中国大病救助事业的发展，需要水滴筹这样的团队用行动和创新去引领。水滴筹业务负责人则表示，中国大病救助事业需要全社会一起去努力，用爱心编织起一个良性救助的社会环境，将中华民族的传统美德发扬光大。

(责编：董童、李源)