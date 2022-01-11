原标题：广发银行先进集体与个人荣获2021年度全国金融五一劳动奖

近日，中国金融工会全国委员会发布表彰决定，授予广发银行梅州分行营业部2021年全国金融五一劳动奖状，授予该行员工周文洁、廖翠仪、邹洋、肖俊祥、王昊光、喻维路全国金融五一劳动奖章。

据悉，中国金融工会此次对79家单位、492名同志进行表彰，并首次面向金融系统各类机构(单位)，褒奖他们在聚焦服务实体经济、深化金融改革重点任务中作出的突出贡献。广发银行1家机构、6名员工荣获表彰，彰显了该行各级干部员工爱岗敬业、勤勉奉献、攻坚克难，努力为加强和改善金融服务贡献聪明才智的行动与决心。

广发银行梅州分行营业部以卓越服务为根基，以创新开拓为发展动力，实行精细化管理，开业30年零事故、无案件；先后荣获“青年文明号”“中国银行业文明规范服务百佳单位”“全国金融系统文化建设先进单位”等国家级奖项，以及中国人寿、广发银行颁发的多项荣誉。

总行网络金融部周文洁在广发银行奋斗近20年，历任总分行科技、产品建设、渠道运营、数字化转型推动等岗位；带领团队助力打造体验最佳的手机银行，推出客户经理云店，构建多渠道线上服务矩阵。

总行运营及流程管理部廖翠仪组织推动运营业务创新，拓展“云柜员”服务，每月为近1万名客服提供线上服务，助力网点转型和业务发展；连年获评运营中心“授权之星”，荣获系统内多个奖项。

广州分行华南支行邹洋任职支行负责人以来，带领团队攻坚克难，发挥广发银行综合金融优势，根据客户需求量身定制解决方案，切实为客户办实事、解难题；热忱服务多个国企、央企，助力实体经济发展。

总行研发中心工程师肖俊祥主导建设风控系统模型与数据分析、转账风险与涉赌涉诈模型，参与风控系统系统设计、联合开展风险策略设计与风控运营等项目，先后获广发银行多项荣誉。

沈阳分行浑南支行王昊光任支行行长以来，克服困难、奋勇拼搏，带领全员将支行绩效排名最后一跃提升为全辖第一；创建学习型团队，先后获得辽宁省金融工会、广发银行授予的荣誉称号。

南昌分行办公室喻维路2018年至2021年驻村帮扶江西省赣州市兴国县埠头乡桐溪村，帮助全村82户375人全部脱贫“摘帽”，村集体收入相比2017年提升8.2倍，助农消费扶贫36.7万元，获行内、外多项荣誉称号。

下一步，广发银行还将鼓舞引领广大职工从党的百年奋斗历史中汲取智慧和力量，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，在推动广发银行高质量发展中充分发挥主力作用。

(责编：董童、李源)