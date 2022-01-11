人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国太保独家承保杭州2022年亚运会镇街级疫情防控专项保险项目

2022年01月11日16:03 | 来源：新华网
小字号

原标题：中国太保独家承保杭州2022年亚运会首个镇街级疫情防控专项保险项目

　　1月10日，杭州2022年亚运会镇街级疫情防控专项保险项目落地杭州市临平区南苑街道，该保险项目由杭州亚运会官方合作伙伴中国太保独家承保。据悉，在南苑街道属地内接种新冠疫苗加强针的民众将获得最高每人30.3万保额的保险保障，项目总保额将超过300亿元。这也是中国太保继为杭州亚运会提供一揽子保险保障和风险管理服务以来，为护航亚运会城市运行和疫情防控所推出的创新保障项目。

　　地处临平区南苑街道的体育中心将承办杭州2022年亚运会足球预赛、排球预赛、空手道预决赛和亚残运会坐式排球预决赛。南苑街道与中国太保合作本保险项目，将惠及南苑街道辖区千家万户，为大型综合国际赛事城市侧公共卫生突发事件的商业保险机制创新提供了样板。

　　南苑街道相关负责人表示，南苑街道秉承疫情防控关键抓“防”的宗旨，本保险项目落地南苑，不仅体现了街道始终坚持“以人民为中心”的工作理念，更体现了街道积极探索创新、瞄准民生保障创新机制的务实作风。该项目是“政府主导+保险托底+人民受益”创新模式的实践，将在疫苗防护的基础上，再为接种民众提供包括新冠一次性伤亡救助金30万元、新冠住院津贴保额100元/天（最高30天），是疫情防控和亚运筹办工作民生保障的再一次升级。

　　中国太保产险浙江分公司相关负责人表示：“作为杭州亚运会官方合作伙伴，我们以保障亚运会的建设和赛事为中心圆，辐射保障场馆侧、城市侧的人、财、物和各类责任，我们定制保险产品和服务时有一条非常重要的主线，就是全面助力疫情防控。”此次街道疫情防控专项保险项目有利于推进和倡导民众积极接种疫苗加强针，构筑起亚运场馆属地人群免疫屏障，切实发挥了商业保险机制参与公共卫生事件管理的功能，提高了政府应对突发公共卫生事件的能力。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
冬奥币、冬奥钞再次开展预约兑换 哪些保存事项需注意？
　　人民网北京1月11日电 （记者罗知之）2021年11月、12月人民银行相继发行了第24届冬季奥林匹克运动会普通纪念币（以下简称“冬奥币”）、第24届冬季奥林匹克运动会纪念钞（以下简称“冬奥钞”），人民银行今日发布公告称，将对冬奥币、冬奥钞发行剩余部分再次开展预约兑换。冬奥币、冬奥钞有哪些特点？该如何保存？ 冬奥币如何保存？ 来源：人民银行官方公众号 人民银行于2021年10月26日起陆续发行第24届冬季奥林匹克运动会纪念币共12枚，包括铜合金纪念币一套2枚，均为中华人民共和国法定货币。…
证监会：加强两地资本市场合作 促进两地市场协同发展
　　人民网北京1月11日电 （记者王震）据证监会网站消息，1月10日，证监会副主席方星海在第十五届亚洲金融论坛上表示，中国证监会一直高度重视两地资本市场优势互补、协同发展，不断深化内地与香港资本市场全方位、多层次的合作，支持符合条件的内地企业赴港上市融资。 方星海说，近年来，两地资本市场的密切合作没有受到疫情和国际环境的影响，在市场、产品、机构、监管等领域的务实合作不断呈现新亮点、取得新突破。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部