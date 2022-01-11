原标题：中国太保独家承保杭州2022年亚运会首个镇街级疫情防控专项保险项目

1月10日，杭州2022年亚运会镇街级疫情防控专项保险项目落地杭州市临平区南苑街道，该保险项目由杭州亚运会官方合作伙伴中国太保独家承保。据悉，在南苑街道属地内接种新冠疫苗加强针的民众将获得最高每人30.3万保额的保险保障，项目总保额将超过300亿元。这也是中国太保继为杭州亚运会提供一揽子保险保障和风险管理服务以来，为护航亚运会城市运行和疫情防控所推出的创新保障项目。

地处临平区南苑街道的体育中心将承办杭州2022年亚运会足球预赛、排球预赛、空手道预决赛和亚残运会坐式排球预决赛。南苑街道与中国太保合作本保险项目，将惠及南苑街道辖区千家万户，为大型综合国际赛事城市侧公共卫生突发事件的商业保险机制创新提供了样板。

南苑街道相关负责人表示，南苑街道秉承疫情防控关键抓“防”的宗旨，本保险项目落地南苑，不仅体现了街道始终坚持“以人民为中心”的工作理念，更体现了街道积极探索创新、瞄准民生保障创新机制的务实作风。该项目是“政府主导+保险托底+人民受益”创新模式的实践，将在疫苗防护的基础上，再为接种民众提供包括新冠一次性伤亡救助金30万元、新冠住院津贴保额100元/天（最高30天），是疫情防控和亚运筹办工作民生保障的再一次升级。

中国太保产险浙江分公司相关负责人表示：“作为杭州亚运会官方合作伙伴，我们以保障亚运会的建设和赛事为中心圆，辐射保障场馆侧、城市侧的人、财、物和各类责任，我们定制保险产品和服务时有一条非常重要的主线，就是全面助力疫情防控。”此次街道疫情防控专项保险项目有利于推进和倡导民众积极接种疫苗加强针，构筑起亚运场馆属地人群免疫屏障，切实发挥了商业保险机制参与公共卫生事件管理的功能，提高了政府应对突发公共卫生事件的能力。

(责编：董童、李源)