人民网北京1月12日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部第一海洋研究所研究员石学法带领深海稀土研发团队研制的深海富稀土沉积物地球化学标样，被定级为国家一级标准物质，成为国际上首次成功研制的深海富稀土沉积物标准物质，填补了该领域空白。

据悉，稀土元素属于关键金属，在现代高科技等领域具有广泛用途。富稀土沉积（以下简称深海稀土）是近10年来发现的一种富集中—重稀土的新型海洋矿产资源，其资源量远超陆地稀土，具有重要的潜在应用价值。目前，深海稀土调查研究缺少合适的地球化学标准物质，现有的海洋沉积物标准物质中稀土元素含量，远低于富稀土深海沉积物中的稀土元素含量，难以满足深海富稀土沉积研究要求。

该深海富稀土沉积物标准物质系列的研制，丰富了我国海洋沉积物标准物质构成，填补了国内外深海富稀土地球化学类标准物质的空白，可为深海富稀土沉积物调查、深海稀土矿产评价和开发、海洋环境评价中样品测试和相关实验室质量管理提供有力支撑。

鉴定专家组认为，该标准物质具有定值元素种类多、稀土元素含量较高且梯度明显等特点，定值项目、定值方法、稳定性等主要技术特性达到标准物质研制的国际先进水平。

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