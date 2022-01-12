统计局：2020年全国农业及相关产业增加值占GDP比重为16.47%
2022年01月12日09:47 | 来源：人民网
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人民网北京1月12日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，为全面准确反映农业生产、加工、物流、营销、服务等全产业链实现的价值，国家统计局根据《农业及相关产业统计分类（2020）》，依据相关统计核算资料，核算了全国农业及相关产业增加值。
2020年，全国农业及相关产业增加值166900亿元，占国内生产总值（GDP）的比重为16.47%。农业及相关产业增加值是农林牧渔业增加值的2.05倍。
分三次产业看，农业及相关产业增加值中，一、二、三产业增加值占比分别为46.8%、29.1%、24.1%，第一产业增加值规模最大、占比最高。从农业及相关产业大类看，农林牧渔业、食用农林牧渔产品加工与制造、农林牧渔业及相关产品流通服务增加值规模居前三，占农业及相关产业增加值的比重分别为48.8%、20.9%、13.3%。
图片来源：国家统计局官网
(责编：杨曦、高雷)
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