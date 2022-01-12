人民网北京1月12日电 （记者杜燕飞）银保监会日前召开的推动保险业高质量发展座谈会指出，2018年以来，保险业从规模扩张转向质量提升，进入高质量发展阶段。截至2021年11月末，保险业共有法人机构238家，总资产共计24.6万亿元，提供保险金额10629.9万亿元，保险资金通过多种方式为实体经济融资20.4万亿元，已经连续4年保持全球第二大保险市场地位。2021年1至11月，全行业赔付支出1.43万亿元，较好地发挥了保险保障的功能作用。

会议指出，一是保障水平明显提升。积极参与医疗、养老等多层次社会保障体系建设，大病保险覆盖12.2亿人。参与企业年金发展，推出税优健康险、税延养老险等试点；保险资金发挥长期投资优势，积极参与长江经济带建设、粤港澳大湾区建设、京津冀协同发展等国家重大战略项目建设。持续推进农业保险扩面、增品、提标，为农业生产提供风险保障4.29万亿元。支持疫情防控和复工复产。

二是不断深化改革创新，体制机制日益完善。制定完善重疾险、意外险、互联网人身保险等领域监管制度。专属商业养老保险试点政策落地实施，养老保险公司积极探索创新产品、服务和管理机制。车险综合改革稳步推进，农业保险领域改革深入推进，车险“降价、增保”目标效果显现，市场乱象得到规范。

三是持续扩大对外开放，全球影响逐步扩大。截至2021年11月末，境外保险机构在我国设立了66家外资保险机构，在华外资保险公司总资产达2万亿元。

四是牢牢守住安全底线，风险抵御能力不断增强。保险业资本补充的长效机制进一步健全，通过增资扩股、发行次级债和资本补充债充实资本。风险处置稳妥推进。

会议强调，我国保险业仍处于发展的初级阶段，保险深度和保险密度还不高，在发展理念、公司治理、经营方式等方面仍然存在一些问题，特别是以客户为中心的企业文化薄弱，距离高质量发展的要求还有较大差距。全行业要加快转型发展步伐，提升服务实体经济质效，持续深化改革创新，推动保险业高质量发展迈上新台阶。

把自身发展融入国家大局，在巩固脱贫攻坚成果、推动乡村振兴、完善社会保障体系方面做出应有的贡献。

积极参与健康中国、应对人口老龄化等国家战略的顶层制度设计。坚决整治恶性竞争，改变低水平重复，着力构建结构合理、功能完备、保障全面、竞争有序的保险供给体系。积极推动差异化发展和错位竞争，顺应数字化转型趋势，提升发展质量。

夯实公司治理主体责任，严格管理股东股权行为，加强董事会建设，做实监事会功能，发挥独立董事作用，加强高管人员履职管理。保障股东特别是中小股东对公司重大事项的知情权、决策权和监督权。鼓励积极探索、建立和完善既具有中国特色又符合国际规则的现代企业制度。

优化保险产品供给，更好地满足社会大众日益增长的养老、健康等保障需求。发展服务“三农”领域等普惠保险，加强小微企业和弱势群体金融服务，切实促进共同富裕。

全面加强内控建设，培育合规文化，增强保险机构合规经营内生动力。加强风险监测预警，稳定经营管理。对出现的风险，公司和股东要各负其责。风险化解过程中要特别注重保护保险消费者的权益。

进一步完善制度体系，弥补监管短板。构建保险机构非现场监测与风险评估体系，增强风险识别和处置能力。发挥属地银保监局贴身监管、一线监管优势，强化上下联动和协作共享，形成合力，推动保险业健康平稳快速发展。

(责编：孙红丽、高雷)