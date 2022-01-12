图片来源：工业和信息化部

人民网北京1月12日电 （申佳平）“当前，全球主要芯片企业已经在逐渐加大汽车芯片生产供应，新建产能也将于今年下半年陆续释放，预计2022年汽车芯片供应短缺情况将会逐渐缓解。”1月12日，在工业和信息化部举行的2021年汽车工业发展情况新闻发布会上，工业和信息化部装备工业一司司长王卫明作出如上表述。

“自2020年以来，汽车行业企业一直受到芯片短缺问题困扰，2021年更是深感‘芯’痛，国内外多家汽车企业因此减产或短期停产。”王卫明坦言，这一轮汽车芯片短缺的影响因素很多，既有芯片产业自身的周期性影响，也有新冠肺炎疫情、生产工厂火灾等一些突发性因素。

王卫明表示，工业和信息化部一直密切关注并积极应对汽车芯片短缺问题，多措并举保障汽车芯片供应，维护汽车工业稳定运行，近期重点开展了以下几项工作。

一是健全工作机制。组建汽车半导体推广应用工作组，建立重点整车企业生产情况周报制度，多次召开地方工信主管部门、行业协会和重点企业参加的协调会议，加强供需对接和工作协同，推动提升汽车芯片供给能力。同时，在保障安全的前提下简化程序、加快审核进度，方便整车企业快速实现紧缺芯片替代方案的装车应用。

二是加强供需对接。发挥行业组织沟通协调作用，指导成立中国汽车芯片产业创新联盟，组织编制《汽车半导体供需对接手册》，提供568款芯片产品技术参数信息和1000条整车和零部件企业需求信息供行业企业参考使用；支持行业机构搭建供需信息对接平台、上下游沟通协调渠道，加强汽车和零部件企业与芯片厂商的直接沟通交流，及时推动协调解决各类问题困难。

三是强化政策保障。协调相关部门和地方政府给予财政资金、税收优惠、保险补偿等支持政策，配合市场监管总局调查处理汽车芯片领域囤积居奇、哄抬价格等不正当竞争行为，加快汽车芯片标准体系建设和细分领域技术标准研制，建设汽车芯片测试和应用推广公共服务平台，努力营造良好发展环境。在各方共同努力下，汽车芯片保供工作取得阶段性成效，为2021年我国汽车产销稳定增长提供了有力支撑。

(责编：申佳平、高雷)