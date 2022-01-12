人民网北京1月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了2021年金融统计数据报告，数据显示，12月末广义货币（M2）余额238.29万亿元，同比增长9%。全年人民币贷款增加19.95万亿元，同比多增3150亿元。

广义货币增长9%，狭义货币增长3.5%

12月末，广义货币（M2）余额238.29万亿元，同比增长9%，增速比上月末高0.5个百分点，比上年同期低1.1个百分点；狭义货币（M1）余额64.74万亿元，同比增长3.5%，增速比上月末高0.5个百分点，比上年同期低5.1个百分点；流通中货币（M0）余额9.08万亿元，同比增长7.7%。全年净投放现金6510亿元。

全年人民币贷款增加19.95万亿元，外币贷款增加457亿美元

12月末，本外币贷款余额198.51万亿元，同比增长11.3%。月末人民币贷款余额192.69万亿元，同比增长11.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.2个百分点。

全年人民币贷款增加19.95万亿元，同比多增3150亿元。分部门看，住户贷款增加7.92万亿元，其中，短期贷款增加1.84万亿元，中长期贷款增加6.08万亿元；企（事）业单位贷款增加12.02万亿元，其中，短期贷款增加9468亿元，中长期贷款增加9.23万亿元，票据融资增加1.5万亿元；非银行业金融机构贷款减少847亿元。12月份，人民币贷款增加1.13万亿元，同比少增1234亿元。

12月末，外币贷款余额9129亿美元，同比增长5.3%。全年外币贷款增加457亿美元，同比少增345亿美元。12月份，外币贷款减少361亿美元，同比少减16亿美元。

全年人民币存款增加19.68万亿元，外币存款增加1077亿美元

12月末，本外币存款余额238.61万亿元，同比增长9.3%。月末人民币存款余额232.25万亿元，同比增长9.3%，增速比上月末高0.7个百分点，比上年同期低0.9个百分点。

全年人民币存款增加19.68万亿元，同比多增323亿元。其中，住户存款增加9.9万亿元，非金融企业存款增加3.76万亿元，财政性存款增加5617亿元，非银行业金融机构存款增加4.01万亿元。12月份，人民币存款增加1.16万亿元，同比多增1.37万亿元。

12月末，外币存款余额9969亿美元，同比增长12.1%。全年外币存款增加1077亿美元，同比少增238亿美元。12月份，外币存款减少211亿美元，同比多减195亿美元。

12月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.02%，质押式债券回购月加权平均利率为2.09%

全年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交1378.38万亿元，日均成交5.51万亿元，日均成交同比增长2.5%。其中，同业拆借日均成交同比下降19.6%，现券日均成交同比下降8.3%，质押式回购日均成交同比增长8.8%。

12月份同业拆借加权平均利率为2.02%，比上月低0.01个百分点，比上年同期高0.72个百分点；质押式回购加权平均利率为2.09%，分别比上月和上年同期高0.03个和0.73个百分点。

国家外汇储备余额3.25万亿美元

12月末，国家外汇储备余额为3.25万亿美元。12月末，人民币汇率为1美元兑6.3757元人民币。

2021年跨境贸易人民币结算业务发生7.94万亿元，直接投资人民币结算业务发生5.8万亿元

2021年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生5.77万亿元、2.17万亿元、1.64万亿元、4.16万亿元。

(责编：罗知之、高雷)