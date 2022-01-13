本报记者 熊 丽

原标题：2021年物价调控目标顺利完成

国家统计局1月12日发布数据，2021年全年，全国居民消费价格指数（CPI）前低后稳，比上年上涨0.9%，低于3%左右的预期目标，物价调控目标顺利完成；工业生产者出厂价格指数（PPI）冲高回落，平均上涨8.1%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，2021年12月份，国内疫情多点散发，各地区各部门统筹推进疫情防控和保供稳价，消费市场总体平稳。

从同比看，CPI上涨1.5%，涨幅比上月回落0.8个百分点。其中，食品价格同比由上月上涨1.6%转为下降1.2%，影响CPI下降约0.22个百分点。食品中，猪肉价格下降36.7%，降幅比上月扩大4.0个百分点；鲜菜价格上涨10.6%，涨幅比上月大幅回落20个百分点。淡水鱼、鸡蛋和食用植物油价格涨幅也均有回落。非食品价格上涨2.1%，涨幅比上月回落0.4个百分点。其中汽油和柴油价格分别上涨23.0%和25.4%，涨幅均比上月回落较多。服务价格上涨1.5%，涨幅与上月相同。

12月份，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，与上月相同。“核心物价CPI同比继续持稳，反映国内需求保持温和扩张态势，传统消费旺季逐步到来有效对冲局部防疫影响。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示。

受保供稳价政策效果显现和原油等部分国际大宗商品价格走低影响，12月份工业品价格有所回落。

从同比看，PPI上涨10.3%，涨幅比上月回落2.6个百分点。其中，生产资料价格上涨13.4%，涨幅回落3.6个百分点；生活资料价格上涨1.0%，涨幅与上月相同。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有37个。主要行业中，价格涨幅回落的包括煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业。

“PPI已进入下行通道。”中国宏观经济研究院综合形势室主任郭丽岩表示。从环比看，随着一系列保供稳价措施效果持续显现，12月份大宗商品价格出现不同程度回落，带动PPI下降1.2%，自2020年6月份以来首次下降。

“12月份PPI和CPI涨幅均出现较明显回落，物价上涨势头趋于放缓。PPI与CPI剪刀差降至8.8个百分点，比上月收窄1.8个百分点。”民生银行首席研究员温彬表示，从价格传导上看，上游原材料涨价势头减弱，食品价格回落，非食品价格保持温和上涨，核心CPI同比涨幅连续6个月保持在1.2%至1.3%区间。

周茂华认为，整体来看，消费者物价继续保持温和增长态势，工业原材料价格明显回落，反映出国内需求缓步增长，部分制造业生产投入成本压力有所缓解，有助于提振制造业活力，促进就业改善和内需恢复。

“2021年我国物价总体运行在合理区间，与全球物价明显上行形成鲜明对比，充分体现了我国经济的强大韧性，展示了国家保供稳价措施的良好成效，成绩来之不易。”郭丽岩表示。

展望2022年，郭丽岩认为，我国工农业产品和服务供给充裕，粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品供应充足，煤炭、油气等基础能源保障有力，应对市场异常波动的能力显著增强，保持物价平稳运行具有坚实基础。综合考虑翘尾因素和新涨价因素，预计2022年CPI延续温和上涨态势，PPI涨幅可能逐步回落，上下游价格走势更趋协调。

(责编：罗知之、陈键)