姚 进

原标题：金融活水持续浇灌实体经济

1月12日，中国人民银行发布的最新统计数据显示，2021年12月末，广义货币（M2）余额238.29万亿元，同比增长9%；全年人民币贷款增加19.95万亿元，同比多增3150亿元。2021年，社会融资规模增量累计为31.35万亿元，比上年少3.44万亿元，比2019年多5.68万亿元。

业内人士认为，过去一年市场流动性保持合理充裕，M2和社融增速由降转升，全年新增人民币贷款规模超过上年，对支持市场主体恢复和保持经济运行在合理区间发挥了积极作用。

M2增速回升明显是亮点之一。2021年12月末M2同比增长9%，增速比上月末高0.5个百分点，为2021年4月以来的新高。“M2增速回升，一方面，央行于2021年12月15日降准0.5个百分点，有助于提高货币乘数，从而加强货币派生效应；另一方面，财政加大支出力度，12月财政存款减少约1万亿元，比2020年同期多减700多亿元，起到了加大货币投放的作用。”中国民生银行首席研究员温彬表示。

2021年12月社融同比大幅多增是又一亮点。12月，社会融资规模新增2.37万亿元，比上年同期多增7206亿元。其中，政府债券净融资规模接近1.2万亿元，比上年同期多增了4000多亿元，对社融增长形成了较大贡献。从结构上看，2021年对实体经济发放的人民币贷款占同期社融的63.6%，这一占比同比提高了6个百分点，主要是金融回归本源，落实服务实体经济的政策要求，持续加大信贷支持力度。12月末，社会融资规模存量达到314.13万亿元，同比增长10.3%，涨幅比上月末提高0.2个百分点，社会信用水平整体改善。

与之相比，2021年12月信贷表现偏弱，新增人民币贷款1.13万亿元，同比少增1234亿元。从结构上看，企业部门贷款比上年同期多增，其中票据融资多增规模较大，体现了部分企业的融资需求仍然偏弱。不过温彬认为，到2022年1月份，银行加大信贷投放力度，新增人民币贷款规模有望较快增长，票据强、信贷弱的局面会得到改善。从全年来看，2021年新增人民币贷款19.95万亿元，同比多增3150亿元，体现了金融加大对实体经济的支持力度。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，伴随宏观政策持续向稳增长方向微调，预计2022年1月信贷“开门红”特征将更为明显。另外，2022年地方政府专项债额度恢复提前下达，一季度社融增速也会持续加快。王青判断，后续宽信用进程将从政府融资发力转向企业和政府融资双轮驱动。这将为今年上半年稳定宏观经济大盘，对冲需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力提供重要支撑。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华同样表示，预计今年社融、信贷将迎来“开门红”。一是国内逆周期与跨周期政策发力，降准及结构性工具支持，将增强银行金融机构放贷动力；二是地方政府专项债发行提前；三是随着国内基建补短板适度发力，有望带动信贷需求回升。

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