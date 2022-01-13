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我国汽车年出口首超200万辆

2022年01月13日08:28 | 来源：经济日报
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原标题：我国汽车年出口首超200万辆

本报北京1月12日讯（记者李芃达）“2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束连续3年下降趋势。”在工业和信息化部12日举行的发布会上，工业和信息化部装备工业一司司长王卫明说。

具体而言，2021年，乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，我国乘用车产销量已连续7年超2000万辆。新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达13.4%。

按照整车企业出口统计口径，2021年，汽车出口201.5万辆，同比增长1倍，占汽车销售总量的比重为7.7%，比上年提升3.7个百分点。我国汽车出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破。

中国汽车工业协会常务副会长付炳锋分析，欧洲市场成为汽车出口主要增量市场。我国汽车出口量快速增长还得益于直接投资模式发挥了重要作用。

“下一步，我们将联合中国品牌汽车企业，在法规认证、关税、海外金融、物流运输、知识产权保护和品牌培育等方面积极开展工作，密切关注企业在出口方面遇到的问题，提出建议和措施。”付炳锋预计，2022年我国汽车出口增速在20%左右。

(责编：罗知之、陈键)

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