原标题：专利商标质押融资首破3000亿元

本报北京1月12日讯（记者郭静原）在国新办12日举行的新闻发布会上，国家知识产权局副局长兼办公室主任胡文辉介绍，截至2021年底，我国国内拥有有效发明专利的企业达到29.8万家，较上年增长5.2万家。国内企业拥有有效发明专利190.8万件，同比增长22.6%，高于全国平均增速5.0个百分点。

我国知识产权工作在创造、保护、运用、服务等方面都实现了稳步提升。发明专利有效量为359.7万件，每万人口高价值发明专利拥有量达到7.5件，较上年提高1.2件；有效商标注册量为3724.0万件；累计批准地理标志产品2490个，累计核准地理标志作为集体商标、证明商标注册6562件；集成电路布图设计累计发证5.2万件；累计建设57家知识产权保护中心和30家知识产权快速维权中心，设立国家海外知识产权纠纷应对指导中心及22家地方分中心。2020年全国专利密集型产业增加值为12.13万亿元，比上年增长5.8%，占GDP的比重为11.97%，比上年提高0.35个百分点。

“其中，‘每万人口高价值发明专利拥有量’作为预期性指标，其发展主要依靠市场主体发挥作用。从统计数据来看，我国高价值发明专利规模稳步扩大，发明专利结构进一步优化，实现‘十四五’良好开局。”国家知识产权局战略规划司司长葛树指出，截至2021年底，我国国内（不含港澳台）战略性新兴产业有效发明专利79.2万件，较“十三五”期末增加11.4万件；维持年限超过10年的有效发明专利也实现较快增长，达到32.3万件，同比增长27.7%，占国内总量的11.9%；我国在海外有同族专利权的有效发明专利为8.3万件，同比增长21.8%，企业作为创新主体拥有其中的近九成，海外布局能力持续提升。

值得一提的是，2021年我国专利商标质押融资登记金额首次突破3000亿元，服务中小企业力度不断加大。“这是政策措施、市场环境、企业需求等多重因素叠加的结果，也是中央和地方两个积极性充分发挥的结果。”国家知识产权局知识产权运用促进司司长雷筱云认为，科技型中小微企业融资需求日益旺盛，特别是一些处于初创期的科技型企业，迫切希望以专利、商标等“轻资产”获得融资支持，实现更好发展。国家知识产权局联合相关部门多措并举、点面结合、协同发力，持续推进知识产权质押融资工作，支持实体经济高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)