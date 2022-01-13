本报记者 祝惠春

原标题：为科技创新搭建资本“桥梁”

2021年，A股IPO融资额突破5000亿元，创历史纪录。作为龙头券商，近两年中信证券成绩喜人，完成了首批碳中和绿色债、首批科技创新公司债券、首单绿色乡村振兴债券等多个市场首单产品的发行。

中信证券的出色成绩，是证券业积极服务创新驱动发展战略、实现金融服务与实体经济高水平循环的缩影。中央经济工作会议提出，要推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。证券公司作为资本市场重要的中介机构，围绕经济转型升级，优化资金配置，扩大资金有效供给，在推动金融供给侧结构性改革中发挥重要作用。

中信证券股份有限公司党委副书记、总经理杨明辉表示，资本市场“牵一发而动全身”，在经济转型升级中发挥着枢纽作用，对实现“科技—产业—金融”的高水平循环至关重要。这个作用发挥好了，必将引导更多资金流入真正有融资需求的实体企业、绩优企业；引导资金加大对科技创新、制造业、中小企业等重点领域支持力度；发挥好资本市场并购重组主渠道作用，推动经济结构变革等。

数据表明，从2019年3月注册制改革以来，我国证券公司服务超330家“硬科技”企业登陆科创板，实现IPO融资超4000亿元；服务超226家成长型创新创业企业登陆创业板，实现IPO融资超1748亿元，培育了一批拥有核心技术创新能力的优质企业。同时，证券公司承销发行创新创业公司债超85只，服务创新创业型企业融资近400亿元，为科技创新企业拓宽融资渠道注入了“源头活水”。中信证券就是其中的佼佼者。

截至2021年末，中信证券成为国内首家资产规模过万亿元的证券公司，成为中国资本市场的建设者和行业领先者。在持续迭代和创新之中，中信证券的业务范围涵盖了证券、基金、期货、直接投资、产业基金和大宗商品等多个领域，率先搭建起了完善的业务体系，通过全牌照综合经营，全方位支持实体经济发展，为境内外客户提供各类金融服务解决方案。

展望2022年，杨明辉表示，在“建制度、不干预、零容忍”方针指引下，我国正在向打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场阔步前行。在更好服务实体经济过程中，股权投资的黄金时代已经到来。面对不断涌现的优质企业、更有效率的资本市场，境内外的长线资金增配中国、增配权益成为必然选择。一方面，中国是未来十年全球经济增长的最重要引擎，全球资金都在持续增配中国的核心资产；另一方面，在“房住不炒”的定调下，国内居民对金融资产，特别是权益类资产的配置不断提速。融资效率与市场效率都将提升，预计2025年直接融资比重会从目前的近20%提升至28%。

(责编：罗知之、陈键)