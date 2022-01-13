王轶辰

原标题：煤价不具备大幅上涨基础

从外部环境看，印尼煤炭进口量占我国消费总量有限，对国内市场供需关系影响不大。从供给侧看，我国煤炭供需形势已大幅好转；从需求端看，2022年用电量增速有望大幅回落。

一纸禁令再度将煤炭推上风口浪尖。世界上最大动力煤出口国印度尼西亚不久前宣布，为缓解国内煤炭供应紧缺，于2022年1月1日至1月31日停止煤炭出口，以避免国内出现供电不足的现象。受此影响，2022年首个交易日我国动力煤期货价格大幅高开。不少机构认为，国内煤价已基本见底具备反弹条件。截至1月11日，印尼仍未就解除煤炭出口禁令做出决定，再度引发人们对“煤超疯”会否重新上演的担忧。

从基本面分析，可以判断当前我国煤价并不具备大幅上涨的基础。从外部环境看，印尼虽然高居世界动力煤出口国榜首，又是我国最主要动力煤进口来源，但与中国自身庞大的煤炭产能相比，来自印尼的煤炭进口量占我国消费总量有限，主要起到调节国内煤炭供给结构和价格的作用。数据显示，我国2021年前11月生产原煤36.7亿吨，进口煤炭仅2.9亿吨，其中印尼煤占煤炭供应总量仅4%。

同时，印尼自身经济对于煤炭出口的依赖，也不支持该国长期限制煤炭出口。印尼煤占我国进口煤总量的60%左右，短期大幅减少进口，会对市场产生波动，但国内可做适度调节以缓解市场波动。如果长期大幅度减少进口量且难以替代，才有可能影响国内煤炭市场供需关系。据印尼能矿部数据，预计2021年印尼煤炭消费量为1.9亿吨，仅占其总产量三成左右，多余产能需依靠出口消化。基于印尼国内较低的煤炭消费量，加之煤炭出口禁令引起印尼国内多方面激烈反对，该政策恐难持续。

看供给侧，随着煤炭保供增产措施持续发力，我国煤炭供需形势已大幅好转。在产量上，随着煤矿核增产能释放、建设煤矿逐步投产、临时停产煤矿复产，2021年11月份以来，煤炭产量延续高位水平，最高日产量创近年新高。运输上，电煤铁路装车同样保持历史高位。受此影响，电厂供煤持续大于耗煤，存煤快速增加，已回到往年同期高位。持续增加的存煤将为保障下游需求，以及煤炭期现货价格维持低位提供有力支撑。

在需求端，除非极端天气频发，煤炭消费量难以像去年那样出现阶段性大幅增长。2021年煤炭紧缺的重要原因是用电量增速远大于煤炭产量增速。整体来看，在2021年用电量高基数背景下，2022年随着全球供应链逐步恢复导致出口增速回落，加之房地产下行周期影响到建材行业生产，以及能耗“双控”政策推进，工业用电用煤需求减弱，全社会用电量增速有望大幅回落。从中长期看，在“双碳”目标下，国家积极推进能源转型，鼓励清洁能源使用，煤炭占一次能源消费的比重将不断降低。

即便考虑到可能出现的极端情况，以2021年我国煤炭增产增供的经验，我国煤炭产能具备较大弹性，有关部门仍可根据需求预期，通过煤炭保供以及有序用电等措施来调控煤炭市场，做到稳供稳价稳预期。

煤炭是关系国计民生的重要商品，也是我国能源安全的基础保障。当前，我国正处于推动能源转型和经济高质量发展的关键期，要时刻警惕煤炭市场的大幅波动。针对目前国内国际煤炭供需形势，有关部门仍应未雨绸缪，做好应对措施，警惕资金、企业借机囤积居奇、恶意炒作、哄抬煤价等非法牟利行为，防止出现新一轮煤炭市场波动。

从中长期发展来看，主管部门应珍惜来之不易的“窗口期”，避免“头痛医头，脚痛医脚”。针对我国煤炭作为主体能源的国情，结合大型现代化煤矿特别是智能化煤矿建设取得成效，煤矿安全保障程度大幅提升的实际，加快研究建立我国煤矿弹性产能机制，根据市场供需形势变化、可再生能源出力情况，对大型现代化煤矿实施产能弹性管理，平抑煤炭市场波动。同时，加快建立煤炭价格区间调控长效机制，引导煤炭价格在合理区间运行，使煤炭价格真实反映市场供求基本面，防止价格出现大起大落，综合施策促进煤炭产业链、供应链健康发展。

(责编：罗知之、陈键)