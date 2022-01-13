本报记者 吉蕾蕾

原标题：“村村通快递”年内基本实现

“2022年内基本实现建制村‘村村通快递’，持续提升农村邮政服务规范化、标准化水平，督促快递企业有效落实派费调整承诺。”在日前召开的2022年全国邮政管理工作会议上，国家邮政局局长马军胜表示，2022年邮政快递业发展质量将进一步提升，邮政普遍服务监督和邮政市场监管将进一步强化，从业人员合法权益也将得到切实保障。

据悉，2021年“快递进村”比例超过80%，苏浙沪等地基本实现“村村通快递”。共同配送、客货邮融合等新模式不断涌现，新增15.5万个建制村实现邮快合作。快递服务制造业业务收入超百万元的项目达1908个。聚焦RCEP区域拓展地面网络，部分企业加速进入中东、拉美市场，品牌企业加快海外仓建设布局，累计建成海外仓240个、面积近200万平方米。2021年国际、港澳台寄递业务量突破22亿件，支撑跨境商品流动额超过4400亿元。

马军胜说，2022年快递“进村”工程将深入实施。推动地方出台农村寄递物流体系建设落实政策；深化邮快合作，加强“一点多能”村级寄递物流综合服务站建设；加快农村邮路汽车化，促进农村客货邮融合发展，确保年内基本实现建制村“村村通快递”。同时，还将督促快递企业规范完善服务范围基础地址库，推动与电商平台系统对接。

快递加快“进厂”。“国家邮政局将制定实施快递服务先进制造业的实施方案，开展国家级快递服务先进制造业深度融合典型项目和发展先行区创建。提升制造园区的快递设施覆盖率，推动快递功能进园区。”马军胜表示，将组织重点快递企业与制造业龙头企业开展供需对接，形成长期稳定的战略合作关系。

产品服务创新加快推进。2022年国家邮政局将推动落实成本分区、服务分层、产品分类。比如，要鼓励电商平台与快递企业完善电商快递定价模式，建立与服务地域相适应的成本分担机制，保障农村地区快递稳定运营；规范快递末端综合服务站运营，巩固智能快件箱建设成果，健全宅递、箱递、站递等末端多元投递体系；引导企业完善产品体系，提供多元化、差异化的快递服务。

值得关注的是，邮政快递业既贯通生产、分配、流通、消费各环节，又关联一二三产业，具有“畅通”功能，仍处在重要战略机遇期。据国家邮政局预测，2022年全行业业务收入完成1.4万亿元，同比增长11%左右；行业业务总量完成1.5万亿元，同比增长12%左右。其中，快递业务收入完成1.16万亿元，同比增长12%左右；快递业务量完成1225亿件，同比增长13%左右。

马军胜说，发展不平衡不充分仍然是我国邮政快递业面临的主要问题。在持续高速发展过程中，行业底板建设存在一定滞后，需要我们统筹推进、精准施策，夯实安全、质效、规范、绿色的发展基础。

具体来看，一方面要提升企业寄递安全、生产安全、信息安全、本质安全水平，增强安全防控能力，做好应对各类风险挑战的准备；另一方面要推动成本分区、服务分层、产品分类，稳步实现差异定价、优质优价。规范末端投递行为，保障消费者对投递方式的选择权。支持发展约定投递、改址投递、改时投递等精准服务。此外，要旗帜鲜明反对“内卷”，旗帜鲜明反对损害行业权益、员工合法权益和消费者合法权益的行为，旗帜鲜明维护市场秩序。还要坚持减污降碳并重，加快推进快递包装减量化、标准化、循环化，明确行业绿色低碳转型发展实施路径，健全法规政策标准和统计监测体系，倡导简约适度、绿色低碳的生产运营方式和用邮消费模式。加强绿色低碳技术装备推广应用，加快构建快递包装循环利用体系，加快运输和能源结构调整，发展绿色供应链。

(责编：罗知之、陈键)