本报记者 马春阳

原标题：个人投资公募基金热情提升

近日，中国证券投资基金业协会发布《全国公募基金市场投资者状况调查报告（2020年度）》。报告显示，个人投资者对于投资公募基金热情日益提升，投资理念更为科学，投资交易行为也更为理性。

业内人士指出，随着资管新规的推进和资管产品的净值化转型，公募基金的制度优势、长期投资价值凸显。在居民投资理财需求和意识不断加强的背景下，公募基金稳定发挥普惠金融功能，服务大众理财和实体经济发展的价值将充分显现。

在个人投资者方面，报告数据显示，截至2020年底，场外投资者总量67102.9万，其中自然人投资者数量66971.0万；场内投资者总量2524.2万，其中自然人投资者2515.7万。

值得注意的是，报告指出，个人投资者投资公募基金的主要资金来源为“从存款转入”和“新增收入”，分别有76.3%和74.5%的投资者符合此选项；“从银行理财产品转入”以及“从股票转入”为次选择，分别有37.6%、35.8%的投资者选择。

在公募基金的投资品种上，报告显示，股票型基金被74.1%的个人投资者选择为主要投资品种，54.8%选择混合型基金，股票型和混合型基金较为突出。其他债券型基金（不含指数基金）、指数基金（不含ETF）、货币市场基金的选择比例分别是43.9%、40.6%、22.9%。

关于权益型公募基金逐渐受宠的原因，招商基金研究部首席经济学家李湛认为，一是近年来“新经济”成为驱动经济增长的重要动力，为权益类基金的大发展提供了广阔的发展空间和众多优质投资标的；二是资本市场的改革创新和监管机构的各项改革举措为推动权益类基金市场发展提供了重要支撑。监管层也多次强调大力发展权益类基金，拓展中长期资金来源，促进投资端和融资端平衡发展，推动权益类基金大发展；三是监管层持续引导基金管理人等专业机构坚持回归资管本源、加强专业能力建设，并推动基金投资顾问业务试点落地，帮助投资者得到更为专业的投资选择。

报告还显示，总体来看，单只公募基金持有期为1年到3年的个人投资者占比最多，为34.9%。平均持有时间为3年到5年和5年以上的个人投资者的比例分别为11.5%和9.6%。其中，5年以上的投资者比例从上年的7.7%上升至9.6%，可见持有更长时间的投资者比例在缓慢上升。

嘉实财富认为，基金投资者投资期限拉长可能有以下原因：一是机构投资者占比日益提升，降低了股票市场的波动，进而降低了基金的波动，提升了投资者的持有体验，有助于拉长投资者的持有期限；二是随着财富管理行业的快速发展，尤其是投资者教育的质量和数量有明显提升，投资顾问的整体从业素质也快速提升，也有助于帮助投资者建立长期投资的理念；三是2019年以来，基金投资的收益明显提高，增强了投资者长期持有基金的信心；四是产品供应端的变化。一些固定持有期基金陆续出现，而且逐渐受到投资者的认可，从产品端为长期投资添砖加瓦。

在机构投资者方面，有两条结论值得关注。一是从公募基金管理人的评价考核周期来看，1年以内的考核周期占比超六成。具体来看，考核周期位列前三的依次是1年、6个月和3年，占比分别为35.3%、20.4%和18.5%。5年以上、2年和3个月的考核周期分别占比10.9%、9.2%和5.6%。

二是就投资的公募基金的评价考核周期来看，近七成机构不超过1年。具体来看，考核周期位列前三的依次是1年、6个月和3年，占比分别为38.0%、19.7%和16.3%。5年以上、2年和3个月的考核周期分别占比9.5%、8.8%和7.8%。

嘉实财富指出，部分机构投资者的资金投资期限比较短，追求年度内绝对收益，这是部分机构投资者对公募基金考核周期较短的原因。行业协会可以发布公募基金考核指引，建议对公募基金业绩考核期限不宜过短，以及规范公募基金业绩排名方式等。基金公司也可以对旗下公募基金和公募基金管理人的考核设置较为合理的期限。

(责编：罗知之、陈键)