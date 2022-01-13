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莫让盲盒促销诱导食品浪费

佘 颖
2022年01月13日08:31 | 来源：经济日报
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原标题：莫让盲盒促销诱导食品浪费

花样营销无可厚非，但以限量款盲盒促销，容易诱导消费者为获得盲盒而冲动消费，并因超量购买造成食品浪费。对消费者而言，为兴趣花钱也没问题，但这种兴趣不应建立在食品浪费的基础上。

近日，肯德基与盲盒企业泡泡玛特联合推出的“DIMOO联名款盲盒套餐”，引发消费者抢购。花样营销无可厚非，但盲盒容易造成食品浪费，商家和消费者应谨慎对待。

根据这款盲盒套餐的销售规则，要想集齐整套玩偶，至少需要购买6份套餐，而其中稀有隐藏款出现的概率为1∶72。据报道，有消费者为“求娃”购买“代吃”服务，雇人代买代吃套餐获得盲盒，上演了“买椟还珠”的快餐版。还有消费者斥资10494元一次性购买106份套餐，这么多套餐显然无法吃完，浪费概率大。

盲盒以神秘感激发消费者购买欲，是时髦的促销形式之一，号称“万物皆可盲盒”。肯德基作为一家餐饮企业，其经营的快餐食品保质期较短，应当鼓励按需购买、即时食用。但是，肯德基却以限量款盲盒促销，容易诱导消费者为了获得限量款盲盒而冲动消费，并因超量购买造成食品浪费。

中消协已发声，批评肯德基利用限量款盲盒诱导并纵容消费者不理性超量购买食品套餐。同时，消费者舍得为兴趣花钱也没问题，但这种兴趣不应建立在物质浪费，尤其是食品浪费的基础上。

谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。倡导节约粮食，反对餐饮浪费是中华民族的优良传统，也是新时代消费风尚。2021年4月29日《中华人民共和国反食品浪费法》正式实施，明确要求餐饮服务经营者自觉抵制食品浪费，提示消费者适度消费，必要时采取措施防止消费者浪费；不得诱导、误导消费者超额消费，造成食品浪费。肯德基在中国经营，应当学习中国的公序良俗，更应遵守中国的法律法规。

肯德基盲盒热销背后的炒作也值得警惕。目前，肯德基盲盒在电商平台以90多元至800多元不等的价格出售，而盲盒加食物的套餐原价为99元，部分产品价格涨了七八倍。可见，不少所谓的消费者抢购盲盒并不是真心喜欢，而是为了炒作挣钱。这股炒作力量，从炒AJ球鞋、炒玲娜贝儿到炒肯德基盲盒，哪里有利就往哪里钻。击鼓传花的游戏玩到最后总要有人埋单，消费者务必保持理性，不要一时冲动，被忽悠接到最后一棒。

(责编：罗知之、陈键)

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