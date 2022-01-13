本报记者 姜天骄

原标题：电影市场仍是机遇挑战并存

2021年，在新冠肺炎疫情持续冲击下，全球电影产业艰难前行。面对前所未有的困境和挑战，中国电影市场率先复苏。日前，国家电影局发布数据显示：2021年我国电影总票房达到472.58亿元，银幕总数达到82248块，全年总票房和银幕总数继续保持全球第一。这份来之不易的成绩显示出大银幕的活力以及国内电影市场动能的强劲，同时为全球影业复苏带来坚定信心。在成绩的背后，有哪些新现象值得关注？未来电影市场又将如何应对风险和挑战？

新主流影片大放异彩

过去一年，国产影片成为名副其实的“大票仓”。数据显示，2021年我国电影总票房达到472.58亿元，其中国产电影票房为399.27亿元，占总票房的84.49%。全年票房前10名影片中有8部是国产影片。

从弘扬伟大抗美援朝精神的《长津湖》到讴歌父辈无私奉献的《我和我的父辈》，从破解抗疫“制胜密码”的《中国医生》到致敬平凡英雄的《峰爆》……国产影片获得了全新的创作灵感，以更丰富的内容题材吸引着国人目光。特别是以《长津湖》为代表的新主流电影赢得了口碑票房双丰收，充分彰显了我国电影工业化能力不断提升、主旋律商业片市场运作能力日益成熟以及中国故事强大的精神感召力。

清华大学新闻与传播学院教授尹鸿分析，正剧题材、制作精良、低起点人物、个体视角、家国情怀、工业化、商业化的大片模式等特征是新主流电影叫好又叫座的关键。近年来，主旋律影片无论题材风格还是制作技术等方面都在不断创新，逐渐打破主旋律影片和商业市场间的壁垒，推动中国电影从“现象级”向“常态化”跃进，实现了中国电影事业的可持续繁荣发展。

主旋律影片大放异彩的同时，剧情片、文艺片、悬疑片等各类型影片也在为大银幕增光添彩，充分彰显了我国电影创作的丰富题材和电影市场的巨大潜力。值得一提的是，剧情片《你好，李焕英》虽然制作成本不高，却成为2021年春节档票房冠军。悬疑片《扬名立万》也是一部小成本、小制作影片，却凭借高口碑撬动9亿元票房。小成本创造高票房的案例有力证明，当今观众不再盲目追求大制作大场面，好故事也能俘获观众的“芳心”。

同时，“大明星+大制作”电影的票房与口碑却屡屡“翻车”，这些作品的高投入并没有带来与之相匹配的高质量，这样的现象值得市场深刻反思。无论哪种题材的电影都应传递真情实感，只有故事丰满深刻，才能与观众共情；只有坚持讲好故事，电影创作的空间才会变得越来越广阔。

摆脱档期依赖迫在眉睫

2021年，大型档期成为支撑电影大盘的中坚力量。猫眼研究院数据显示，2021年观众倾向选择在假日观影的特点更为突出，假日档期票房占比大幅攀升至36%。灯塔研究院数据显示，2021年全年票房超过2亿元的影片共27部，其中六成是在大档期上映。在重点档期上映的影片，在数量、评分、单片票房等各方面都和非档期影片拉开了较大差距。

头部影片票房屡创纪录也体现出观众对影片的选择较以往更为集中。研究表明，2021年电影市场存在着明显的“二八效应”，国庆档更是出现《长津湖》一片独大的现象。

电影市场冷热不均、发展不平衡的问题为行业发展带来隐忧。一方面，市场大盘越来越依靠爆款电影，头部效应越来越明显， 腰部影片票房及数量出现断层，导致大部分电影处于亏损状态。另一方面，影片在热档扎堆上映、冷档无人问津，将导致观众的观影习惯发生改变。如果观众一年只选择一个热门档期，一个档期只观看一部热门电影，对行业持续健康发展十分不利。

猫眼研究院分析师刘振飞认为，谋求电影市场更好发展，摆脱档期依赖尤为重要。创作端需要持续投入和不断精进，生产更多优质内容，力争每月都有一部值得一看的好电影。腰部影片应当根据自身特点及用户需求，选择更为合适的档期上映，而不是盲目卷入重点档期的激烈竞争。

为电影市场培养更多观众

电影市场繁荣需要更多爱看电影的人走进影院。数据显示，2021年，城市院线观影人数达11.67亿人次。与我国总人口相比，观影人数仍有提高空间，高水平观众、青年观众的观影热情还需被进一步激发。

吸引更多观众走进影院，高质量影片供给是根本条件。北京电影学院党委副书记、副院长胡智锋认为，高质量电影直观的市场数据之一就是票房过亿元，因为这样的电影有一定的人口覆盖，可以相对验证电影的受欢迎程度。2021年，中国电影总票房和银幕数量继续位居世界第一位，但高水平、高质量的国产电影数量仍需增加。“中国每年制作数百到数千部故事片，但只有不到一半能在电影院上映。在影院上映的电影中，票房过亿元的影片还不够多。”胡智锋说。

要抬升市场的天花板，还需要加深对消费者的了解。猫眼研究院报告表明，除了影片内容本身的影响力之外，热门档期、空闲时间、社交需求、观影仪式感、票价优惠等外部因素也成为观众观影动机。因此，应加深了解各个年龄段、各线城市观众的喜好和需求，通过对观众喜好的精细数据研判，为产业供给端在投制电影的类型以及发行端的分线发行提供思路，进而强化观众观影动机，提升观影频次。

通过逐年对比猫眼年度购票画像数据可以看到，2021年电影市场的消费人群构成变化明显。随着第一批“00后”步入成年，他们快速涌入电影市场，逐渐成为消费主力军，带动中国电影市场观众整体结构年轻化。同时，短视频、游戏等也在抢夺观众的时间，电影市场面临严峻挑战。

挑战就是新的起点。目前，8万块银幕已经遍布中国的大城小镇，不断提升的观影环境、日益丰富的电影传播渠道和购票的便利性等，都是中国电影高质量发展的重要保障。

“电影是综合性艺术，与国家的综合实力联系紧密。依托发达的经济、繁荣的文化、先进的科技，中国电影理应进入品质年代，我们有理由相信中国电影未来可期。”中国电影家协会副主席任仲伦说。

(责编：罗知之、陈键)