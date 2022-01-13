王晓红

原标题：以平台为重心做强数字经济产业体系

以平台为重心做强数字经济产业体系，是数字经济组织方式的主要特征，也是我国建设数字化、智能化、国际化的产业链供应链创新链的重要抓手。平台企业通过数据、算力、算法有效组合要素资源，促进供需精准对接，能够有力推动形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。同时，平台企业更好发展，能够通过构建数字化的产业链、供应链和创新链形成数字产业生态，对于提高国内大循环质量和畅通国内国际双循环发挥着重要作用。

从某种意义上看，全球数字经济的竞争也是平台的竞争，超大规模平台已经成为各国在数字经济领域竞争与合作的关键因素。因此，支持平台企业做大做强，以平台为重心做强数字经济产业体系，将是未来一个时期的重要工作。

平台企业是构建产业生态圈的重要载体。一方面，平台是产业生态圈的组织者。平台能够有效整合制造商、供应商、服务商等离散要素资源，形成以数据为核心要素、网络协同、共创分享的产业分工模式，有效提升产业的资源配置能力、协同发展能力和服务支撑能力，形成携手上下游行业伙伴共创价值的产业生态。平台为生态圈内的企业提供了发展空间，突破了单个企业仅依托自身资源而发展能力受限的束缚，降低了中小企业的采购和管理成本，在推动传统企业数字化转型、制造业与服务业融合、数字经济和实体经济深度融合的进程中发挥着重要的带动作用。另一方面，平台能有效解决供需适配性问题。平台不仅集合了商流、物流、资金流、数据流等要素，而且通过大数据实现供给侧和需求侧的精准对接匹配，提升了供需两侧的信息对称性及产品和服务的适配性。制造业企业可依据平台数据精准判断市场、合理安排产能，准确挖掘新的消费需求，并研发设计出具有市场前景的新产品和服务，准确掌握用户信用情况，从而构建高效运行的供应链体系，促进上下游产业融合发展。同时，平台还能创造推动消费增长的“长尾市场”，使众多中小微企业和销路不畅的产品在细分市场中找到空间。

平台企业是构建创新生态的重要引领者。平台具有孕育新的通用技术的能力，是构建产业创新链的核心组织。一般来说，开放平台能聚合大量研发者和服务提供者，并不断释放出技术开发、运营维护等市场需求，从而推动形成技术创新生态圈，为新技术的规模化成长提供了土壤。同时，平台企业还能有效实现制造商与研发设计机构协同创新，平台大数据也能为制造业企业发掘新的市场需求、提升新产品开发能力提供重要依托。

平台企业是创造普惠贸易的重要支撑。比如，跨境电商平台的快速发展就降低了国际贸易门槛，使高频次、小金额的跨境贸易迅速增长，推动国际贸易由大企业主导、大宗货物贸易模式向中小企业广泛参与、海量品种以及碎片化交易的新模式转变，成为拉动外贸增长的重要引擎。尤其是新一代跨境电商形成了货物贸易与服务贸易相融合的全链条发展模式，不仅提供跨境商品贸易，而且提供相关的物流、金融、信息、征信等一揽子外贸综合服务，形成了一站式跨境供应链服务，有效解决了中小外贸企业发展的痛点，打通了内外贸一体化的堵点。

平台企业是就业机会和公共产品服务的重要提供者。一些平台企业具有开放、共享和个性化等特点，就业门槛较低、层次丰富，吸纳就业的能力强，能为不同文化程度、技能禀赋的劳动者提供大量就业机会，在促进就业方面发挥着重要作用。此外，一些超大规模平台企业已经具有了数字基础设施的公共产品属性，能为社会提供较为丰富的公共服务。

需要看到，平台企业在发展中还面临一些问题和困难。主要表现为：关键基础领域的创新能力较为薄弱，创新型人才较为匮乏；产业互联网发展相对滞后，我国服务业、工业和农业的数字经济渗透率低于发达国家水平；平台数据开放共享不足，难以有效开发利用；平台监管较为滞后，尚不能完全适应平台经济快速发展的需要。对此，需从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，坚持发展和规范并重，把握平台经济发展规律，建立健全平台经济治理体系，以平台为重心做强数字经济产业体系。

一是切实增强平台企业的自主创新能力。更好激发平台企业的积极性，提高平台企业在数字技术领域的国家重大战略规划、科技重大专项等方面的参与度，推动大科学装置等国家基础科学研究资源向平台企业开放，鼓励平台企业加大研发投入。

二是大力加强数字人才队伍建设。增加高等院校、职业学院的相关学科设置，发挥社会培训机构和平台企业的力量，大力开展职业培训，加快解决专业技术人才短缺的问题，同时增强对全球优秀人才的引进力度。

三是不断丰富产业互联网的应用场景。我国超大规模消费市场和完备的产业体系为培育具有世界竞争力的平台企业提供了坚实基础，下一阶段，需继续提高平台企业与消费、产业以及公共服务部门融合渗透的能力，鼓励平台企业与传统产业深度融合，发挥其在推动产业数字化中的支撑作用和高效整合创新资源的优势，带动传统产业转型升级，进一步推动产业互联网发展。

四是构建推动平台数据开放共享的有效机制。平台企业沉淀的海量数据是十分重要的战略资源，需加快建立健全数据确权、交易、管理、使用、安全评级、个人隐私保护等相关制度，促进各行业依法共享平台数据资源，构建平台企业主导的数据产业链。

五是加快完善监管体系。要以推动平台企业规范经营、健康发展为着力点，不断完善反垄断、反不正当竞争等方面的法律法规实施细则，明晰平台企业经营行为的合规边界，建议对侵害消费者权益和实体经济利益、影响市场公平竞争的做法加大处罚力度。同时，要加强平台企业自律，引导平台企业依托大数据等技术手段不断提高治理水平，积极营造和谐共生、创新包容的健康产业生态。 （作者系中国国际经济交流中心科研信息部副部长）

(责编：罗知之、陈键)