陆成宽

原标题：1700毫升！我国发现中更新世脑容量最大古人类

人类的脑容量和智力水平密切相关。古人类的脑容量究竟有多大？科学家告诉你答案。来自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等单位的研究人员首次复原出中更新世晚期许家窑人较为完整的头盖骨，并成功推算出许家窑人的脑容量。相关研究成果在线发表于国际专业期刊《人类进化杂志》。

“结合颅内模和公式法，我们推算出许家窑人的脑容量约为1700毫升。这是迄今为止发现的中更新世脑容量最大的‘大头人’。”1月12日，中科院古脊椎所研究员吴秀杰告诉科技日报记者。

许家窑人类化石于1976年至1979年在山西省和河北省交界处的许家窑遗址（又名侯家窑遗址）发现，化石比较破碎，包括18块头骨碎片和3颗游离的牙齿。这些化石代表大约10个以上的个体。“根据伴生出土的哺乳动物种类、地层埋藏情况及各种年代测定，研究人员判断许家窑人生存的年代为中更新世晚期，距今约20万年至16万年。”吴秀杰介绍。

以往研究显示，许家窑人是一类非常特殊的古人类群体，其体质特征呈现出东亚直立人、欧洲尼安德特人和晚更新世早期现代人的混合特征，其演化位置相继被归入早期智人、尼安德特人、晚期古老型人类、丹尼索瓦人以及未知人群，其牙齿的生长发育模式则已经进入现代人行列。

通常认为，更新世古人类的脑容量随着地质年代增大。比如，南方古猿的脑容量为404—530毫升，能人的脑容量为510—752毫升，直立人的脑容量为600—1251毫升，中更新世古老型智人的脑容量为1100—1450毫升，到了晚更新世早期的早期现代人以及尼安德特人的脑容量则增大到大于1500毫升。

然而，“近年来新化石的发现，改变了人们的传统认知。”中科院古脊椎所研究员刘武说，2013年非洲发现的距今30万年左右的纳莱迪人，其脑容量只有560毫升；2003年印度尼西亚发现的距今10万年至5万年的弗洛里斯人的脑容量只有400毫升；2017年报道的距今12.5万年至10.5万年的许昌人颅容量竟然达到了1800毫升。

“对于个别更新世古人类脑量的跳跃性变化，虽然有学者提出了各种假说，如食物的多样性、环境气候的变化、人类行为的复杂化等等，但诸多假说都不能令人信服。”吴秀杰解释道。

利用CT技术和镜像原理，研究人员首次复原出许家窑人较为完整的头盖骨，为观测许家窑人整体的形态特征提供了重要标本材料。结合颅内模和公式法，研究人员推算出许家窑人的脑容量约为1700毫升，接近之前报道的许昌人1800毫升的脑容量，但比许昌人的年代早了近6万年。“毫无疑问，这是迄今发现的中更新世，包括早更新世，脑容量最大的古人类。”吴秀杰强调。

“我们研究发现，许家窑人和许昌人二者头骨的形态非常相似，都是大头、低颅，并且都具有尼安德特人特有的内耳迷路模式，二者可能是同一人群。考虑到许家窑人的年代早于许昌人，有可能许家窑人是许昌人的直接祖先！”吴秀杰说，在距今30万年至10万年左右，中国境内可能生存着一类体质特征特殊的“大头人”。

近年来，国际上的一些古人类学者围绕丹尼索瓦人提出的假说认为，丹尼索瓦人可能就存在于中国的化石记录中，特别是许昌人、许家窑人。“如果真的是这样的话，丹尼索瓦人的颅容量可能也很大。”刘武说道。

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