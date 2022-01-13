原标题：再生塑料：汽车的可持续未来

奥迪Skysphere概念车的座椅采用可持续生产的超细纤维织物、经过环保认证的桉木和人造皮革制成。

沃尔沃C40 Recharge EV的地毯由100%回收的PET塑料瓶制成。

福特越野车Bronco Sport中的线束夹由回收的海洋塑料制成，与石油基夹子一样耐用。

图片来源：美国广播公司网站

◎实习记者 张佳欣

英语中有一句谚语叫作“种什么因，得什么果”。我们现在丢弃的塑料水瓶可能会成为污染环境的垃圾，但换一种角度，如果能将它们再利用，这些水瓶可能很快就会变废为宝，成为我们下一辆汽车的一部分。

可持续已经成为业界最喜欢的流行语。汽车制造商也正在竞相将不环保的材料再利用，制成坐垫、脚垫、门板和仪表盘的装饰，起初是用回收的木材，然后是“纯素”皮革，现在，来自海洋的塑料垃圾、稻壳、亚麻籽和龙舌兰正在改变制造过程。

近日，美国广播公司刊文介绍了几大汽车制造商使用可再生材料制造汽车的实践。

福特：海洋垃圾“变身”汽车部件

“每个人都开始意识到塑料和废物的问题。”美国汽车制造商福特可持续发展技术研究员黛博拉·米列夫斯基说，“两年前，人们对海洋污染进行了大量宣传，我们觉得有义务做点什么。”

福特尤其倡导在其车辆中使用可再生材料。2008年，该公司用大豆制成的坐垫取代了野马跑车中使用的石油基多元醇泡沫，这是业界首创。最近，米列夫斯基和其团队开始研究如何将1300万吨海洋塑料中的一部分转化为未来福特汽车的零部件。这些塑料威胁着海洋生物，污染着海岸线。结果就是，他们用曾经的尼龙渔网制作了新款福特越野车Bronco Sport的线束夹。

荷兰皇家帝斯曼集团从渔民那里回收渔网，并供应给福特。这些网经过分类、洗涤和干燥后，被切割成小颗粒，并注塑成重约5克的线束夹以及为Bronco Sport的侧帘式安全气囊供电的导丝。

米列夫斯基说，目前，福特正测试回收塑料在Bronco Sport的天线罩、地板侧轨和变速箱支架上的耐久性。

奥迪：可持续材料打造零碳未来

对于德国汽车制造商奥迪来说，可持续材料是实现碳中和目标的第一步。回收的PET瓶子被研磨成涤纶纱，占奥迪第四代A3汽车座椅材料的89%。另外还有PET瓶被回收用于奥迪A3的地毯。全电动E-tron GT的地毯和地垫是由Econyl制成的，Econyl是一种用渔网制成的回收尼龙纤维。E-tron GT的20英寸车轮也是由低碳铝组装而成的。

今年8月，奥迪展示了Skysphere电动跑车概念车，其特色是用料方面采用可持续化生产的材料，如超细纤维织物、环保认证的桉木及合成皮革。

“奥迪致力于使用可持续材料，我们正在新车制造中进行着改变，”奥迪政府事务主管斯宾塞·里德说，“我们有非常高的标准，并对这些产品进行全面审查。”

然而，里德表示，奥迪的首要任务是扩大其电动汽车阵容。到2025年，美国30%的奥迪汽车将采用全电池电动或插电式混合动力。目前该行业的重点是电池材料镍、锂、镁，以及可持续化地采购这些材料。

沃尔沃：到2030年实现无皮革化

汽车制造商沃尔沃表示，它正在解决其汽车的所有可持续发展问题，而不仅仅是碳排放。该公司表示，到2030年将实现无皮革化，并使用其开发的一种名为Nordico的材料，它由回收材料制成的纺织品组成，例如PET瓶、来自瑞典和芬兰可持续森林的生物属性材料，以及从葡萄酒行业回收的软木塞。

沃尔沃负责颜色和材料的高级设计经理雷卡·米纳表示，沃尔沃一直在“寻求减少畜牧业生产中残留物的技术，这些残留物通常用于塑料、橡胶、润滑油和黏合剂的生产，要么作为材料的一部分，要么作为材料生产或处理中的工艺化学品”。

“在我们的大多数主要市场，出于对动物福祉的担忧以及养牛业的负面环境影响（包括砍伐森林）的考虑，消费者对更可持续材料的需求呈增长趋势，特别是皮革的替代品。”米纳说，“我们也有同样的担忧，所以选择放弃使用动物皮革，转而专注于像Nordico这样的高质量可持续替代产品，以满足客户的需求。”

美国哥伦比亚大学商学院教授杰弗里·希尔表示，汽车制造商之所以这样做，是因为他们感受到了来自消费者和政府的压力。但在汽车制造中确实存在阻挠让世界变得更美好的因素。希尔说，虽然这些改变都是小步骤，但每一小步都会起作用。

(责编：罗知之、陈键)