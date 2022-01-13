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首块全3D打印柔性OLED显示屏问世

2022年01月13日08:36 | 来源：科技日报
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原标题：首块全3D打印柔性OLED显示屏问世

　　首块全3D打印的柔性OLED显示屏问世

　　图片来源：物理学家组织网

　　科技日报北京1月12日电 （记者刘霞）美国研究人员在最新一期《科学进展》杂志上撰文指出，他们使用定制的打印机，打印出了首块柔性有机发光二极管（OLED）显示屏，这种由3D打印制成的显示屏，无须以往昂贵的微加工设备。

　　OLED显示技术使用有机材料层将电转换为光，其使用范围广泛，既可用作电视屏和显示器等大型设备，也可用作智能手机等手持电子设备，因其重量轻、节能、轻薄柔韧、视角宽、对比度高而广受欢迎。

　　最新研究资深作者、明尼苏达大学机械工程系米歇尔·麦卡尔平说：“OLED显示屏通常在庞大、昂贵、且超清洁的制造设施中生产，我们想看看是否能压缩工艺流程，利用我们定制的桌面3D打印机（‘身价’与一辆特斯拉S型汽车差不多）打印出来。”

　　研究团队此前曾尝试使用3D打印机打印OLED显示屏，但无法实现发光层均匀一致。在最新研究中，他们另辟蹊径，结合两种不同的打印模式来打印6个设备层，最终打印出了首块完全由3D打印机制造的柔性OLED显示屏。其中，电极、互连、绝缘和封装层均采用挤压印刷获得，活性层采用相同的3D打印机在室温下喷涂印刷而成。显示器原型边长约3.8厘米，有64个像素，每个像素都能正常工作。

　　最新研究第一作者、明尼苏达大学机械工程博士毕业生苏芮涛（音译）说，新的3D打印显示屏很柔韧，可封装在其他材料内，这使它可以广泛应用于多个领域。实验表明，该显示屏历经2000次弯曲仍保持稳定，这表明全3D打印OLED或可用于柔性电子设备和可穿戴设备内。

　　研究人员接下来计划利用3D打印机打印拥有更高分辨率和更高亮度的OLED显示屏。

(责编：罗知之、陈键)

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