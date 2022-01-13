蒋 成 周闻韬 杨 欣

原标题：电话邀约、诱骗付费…… 警惕“平板学习机骗局”

“免费领取学习机，绝对不收一分钱！”

假期临近，不少家长考虑为孩子购置学习设备。近期多地家长向记者反映，有不法分子以免费赠送为名，采取电话邀约、“借”店活动、假冒身份、诱骗付费等手段，诱骗他们出高价购买易百分、好状元等几款质量差、错漏多的平板学习机。

记者现场体验骗局全流程

“您好，我是移动公司工作人员，由于您的手机号码是我们的老用户，可以免费领取学习机……”日前，贵阳市民小胡接到自称中国移动工作人员电话，通知其前往中国移动王家桥门店现场领取学习机。

记者陪同小胡前往贵阳云岩区王家桥中国移动畅达通讯手机专营店，亲历了一次“平板学习机骗局”。

第一步，先发小礼物稳住到店家长。记者发现，当日有不少家长来到相关中国移动门店。有人先向每位家长赠送一套玻璃碗，并告知他们随后将进入赠送学习机环节。

第二步，大肆吹嘘“学习机”。“作为家长，你们能一直辅导孩子吗？学习机能！”“里面的课程都是教育部发行的，学校里面有的，它百分之百有，学校里面没有的它还有”……记者听到，有人不断向家长吹嘘将要“赠送”的学习机，并反复强调“资源有限”“只送给有孩子的家庭”。

第三步，以所谓“付费考验”对家长“洗脑”。吹嘘之后，工作人员会趁机向家长表示“这么好的学习机，我们收取50元钱，你们同不同意？”记者注意到，不同意交50元的家长就失去了领取学习机的资格。之后，工作人员将收取的50元钱退还回去，并反复强调“绝对不收一分钱，这只是考验你们的诚意”。

第四步，“收网”诱骗家长掏钱。此时工作人员开始向家长询问：平板学习机免费送，但是优质“终身使用内容”大家需要花两三千元购买，大家愿意吗？记者在现场看到，不少家长在前序套路影响下纷纷掏钱付款，还有些家长认为这也是商家的一种“考验”，欣然付款。

“高端”学习机其实太“坑娃”

“速度很慢，还不如市面上几百元的平板电脑，女儿说上面的课程有很多错误，不愿用。”“发现很多错别字，课程教师很多时候只是照着PPT念，并不像工作人员声称是北大清华的名师课程。”

多名家长告诉记者，他们被忽悠出高价得来的平板学习机并非如吹嘘的“质量佳、内容好”，相反，不但质量低劣而且内容错误很多。

记者了解到，易百分学习机是深圳市易百分实业有限公司旗下电教产品。京东一家名为“易百分旗舰店”的店铺广告中宣称，易百分学习机被“中国质量认证监督委员会”“全国品牌认证联盟”评为“中国著名品牌”“国家权威检测·质量合格产品”等称号，但据民政部和中国品牌认证联盟官网显示，以上两家所谓的评级机构均为非法组织。

山西省市场监管局2020年9月发布的一份电子电器产品质量监督专项抽查抽检结果显示，易百分AI智能教育学习机“标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、耐异常热、电源端子骚扰电压”不合格。各类网络投诉平台上都有不少针对易百分、好状元学习机的投诉，大都涉及“虚假夸大宣传诱导消费”“功能不行、系统老旧”等方面。

记者试用易百分学习机发现，存在教材封面与教材内容不对应、错别字、表述不当等问题。如：封面为“义务教育教科书物理（八年级下册）”的教材，实际内容却为“人教版初中语文7年级上册（部编版）”；人教版初中中国历史第一册第3单元“秦汉时期—统一多民族国家的建立和巩固（第12课）汉武帝巩固大一统王朝”课程PPT中，将“经济方面”错写成“经济方便”等等。

专家呼吁各位家长理性判断、审慎消费，同时建议市场监管部门对此类多发型案件应及时介入调查，切实维护市场秩序和消费者合法权利。

(责编：罗知之、陈键)