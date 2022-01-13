原标题：重拾审美自信花西子用“细长眉、眼下彩、点珠唇”打造“中国妆”

“中国风”已成为年青一代东方审美回归的重要标志，伴随国货品牌出海和国风日渐站上国际舞台，“中国妆”正崭露头角，在国际社交媒体上引起广泛关注和议论。

在国外社交平台上，网友们对“中国妆”的解读是“妆面高级整洁，最具女性独立意志”。2021年3月，国货彩妆品牌花西子上线日本亚马逊，在日本时尚圈掀起了一波“中国妆”风潮，而据品牌透露，其实在2019年，日本博主鹿の間通过海淘方式买到了花西子的产品，并在社交媒体上发布了图文形式的测评帖，她的发文当天冲上了热搜榜第七位，浏览量达到370万，互动量超过74万，国外网友对于“中国妆”表达了强烈的惊喜感和兴趣度。在涉谷的一场专业美妆秀上，主办方强调中国妆热潮必将来临，日本职业化妆师现场演示了中国妆的上妆技巧，日本美妆博主sayu则将“中国妆”细分拆解：底妆需使用遮瑕力强的粉底，妆感突出，高光和阴影打得仔细，沿面颊斜向打腮红、眉毛长而浓密，会画眉峰，眼妆基本使用深色，口红的上妆会用刷子仔细描绘轮廓，把中国妆普及给了日本女生。

“中国妆”从何溯源，据花西子相关负责人介绍，中国的妆容文化历史绵长且多元，尤其受朝代风气、地域文化、场景需求、民族特色等等元素影响，导致可追溯的妆容非常难繁多。“有很多妆容非常具有代表性，当然也有很多妆容不适宜现代社会日常应用，我们跟古妆学术专家，美学大师一起探讨东方人物意象美学，在对中国妆定义的过程中发现，想要简单定义中国妆并不容易，但是一些中国妆的特色确实值得我们今天学习传承并应用的。”在妆容研究和尝试上，花西子以24节气为轴，每月选取一种花为灵感打造一款妆容，将传统节气文化融入时尚彩妆，从妆容元素的提炼到妆面设计，花西子的这套24节气东方妆逐渐成为被粉丝讨论的重点。

近日，花西子在社交媒体上发布了对“中国妆”的解读，提炼出细长眉、眼下彩、点珠唇，这三个具东方时尚感的中国妆容要素。“细长眉”不同于欧美式的挑眉，韩式平眉，中国妆的眉型是彰显温和而自信的细长眉；“眼下彩”指的是中国古代的妆容重眉妆而不重眼妆，又因胭脂的广泛应用均在眼下颊上，故称眼下彩；“点珠唇”则是因为大部分时期中国古代的唇妆都讲究盖住边缘往小画，打造樱桃小口，取其边去其型，称点珠唇。

2021年10月，花西子以中国馆指定彩妆产品身份参与迪拜世博会，与中国馆共同打造了“华光流彩妆”和“礼仪妆”，两款妆容选用红、金两色为主色，寓意吉祥与美好，“在这两种妆容里，我们也融入了能体现中国妆的细长眉、眼下彩、点珠唇三个要点元素去发散设计，端庄雅致，获得了很大的认可。”（文中图片由花西子授权使用）

(责编：李源、董童)