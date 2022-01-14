优衣库推出年货增值服务 可实现“同城下单 异地取货”
2022年01月14日09:30 | 来源：人民网
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近日，据优衣库消息，优衣库推出新春年货增值服务“同城下单 异地取货”；同时推出到店自提最快30分钟取货和门店急送最快一小时发货服务，助力远程传递温暖与祝福。
《致敬了不起的力量》短片截图
此外，为向在春节期间选择扎根于岗位默默奋斗的平凡英雄致敬，1月13日，优衣库发布春节短片《致敬了不起的力量》，短片特别邀请了来自医疗护理、物流运输、餐饮服务、线下门店等行业的5位平凡英雄讲述他们的故事。优衣库希望通过这些故事，共同见证他们了不起的坚守与责任，一起分享他们的幸福力量。
(责编：李源、曹淼)
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