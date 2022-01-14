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上交所：免收注册地在陕西、河南、天津上市公司2022年相关费用

2022年01月14日09:00 | 来源：人民网
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人民网北京1月14日电 （记者王震）据上交所网站消息，上交所决定免收注册地在陕西、河南、天津等地上市公司2022年相关费用。

上交所表示，为支持陕西、河南、天津地区应对新冠疫情，发挥资本市场支持实体经济加快恢复发展功能，经研究决定，减免下列项目收费：

一、免收注册地在陕西省、河南省、天津市的上市公司2022年上市初费和上市年费。

二、上交所指导下属上证所信息网络有限公司免收注册地在陕西省、河南省、天津市的上市公司2022年股东大会网络投票服务费。

(责编：王震、高雷)

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