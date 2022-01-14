人民网北京1月14日电 （记者赵竹青）据科技部官网消息，科技部办公厅近日印发《关于营造更好环境支持科技型中小企业研发的通知》，明确到“十四五”末，我国将形成支持科技型中小企业研发的制度体系，营造全社会支持中小企业研发的环境氛围，科技型中小企业数量新增20万家。

同时，增强科技型中小企业研发能力，实现“四科”标准科技型中小企业新增5万家，即每个科技企业要拥有关键核心技术的科技产品、科技人员占比大于60%、以高价值知识产权为代表的科技成果超过5项、研发投入强度高于6%。

通知明确，优化科技计划支持研发的机制，优化政府引导基金支持研发的机制，促进鼓励企业研发的政策应享尽享，建立金融资本支持企业创新积分制，支持科技型中小企业集聚高端人才，鼓励科技型中小企业引进国际人才，创造应用场景驱动研发模式，探索更加适应研发的新型园区治理模式，厚植科技型中小企业研发根基，强化支持科技型中小企业研发评价导向。

通知提出，在国家重点研发计划重点专项中，单列一定预算资助科技型中小企业研发活动，精准支持具备条件的科技型中小企业承担国家科技任务，开展关键核心技术攻关。同时，支持国家、地方及行业各类科技成果转化引导基金设立科技型中小企业子基金，鼓励有条件的地方设立天使投资基金。

在人才方面，鼓励各地方探索完善校企、院企科研人员“双聘”或“旋转门”机制。探索市场评价人才机制，对市场认可的科技型中小企业研发人才及团队，按照一定比例对个人所得税形成地方财力部分给予奖补，在项目支持、政府投资等方面给予优先支持。

在优惠政策方面，除进一步落实好现有减征、免征系列政策外，还将推动进一步提高科技型中小企业研发费用加计扣除比例。

(责编：赵竹青、高雷)